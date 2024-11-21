'Не важливіше ніж інші': популярний актор зізнався, чи є в нього бронь

Що розповів Артур Логай:
- Про бронь і "особливих" творчих людей
- Як готується до можливої мобілізації
Український актор Артур Логай висловився на гостру в сучасному українському суспільстві тему - мобілізації. У своєму коментарі для Oboz.ua він зазначив, що має бронь від театру, але від призову в разі чого ховатися не має наміру.
"Бронь у мене є від театру. Як буде потім, не знаю. Але я не вважаю, що творчі люди якісь особливі. Не думаю, що я важливіший, ніж хтось інший. Тому якщо прийде моя черга, значить прийде моя черга", - каже Логай.
При цьому він зазначає, що в умовах повномасштабної війни кожен українець має бути "або в армії, або для армії". Поки в актора є бронь, він займається благодійністю на користь ЗСУ і вдосконалює свої навички, які можуть бути корисними в тому разі, якщо його призвуть на службу.
Приміром, Логай колись уже проходив військово-польові тактичні навчання, а взимку планує освіжити та закріпити отримані там знання. "Вже пройшов – військові польові тактичні навчання, освоював правила ведення бою в умовах міських забудов. Але вже минуло доволі часу від того моменту, як це було. Тож маю в планах пройти додаткову підготовку. Допоки у мене є бронь, можу готуватися. Я молодий, швидко бігаю і доволі витривалий, тому моє місце буде в Десантно-штурмових військах – принаймні мені так здається", - зазначає актор.
Зараз же Артур Логай активно знімається в різних проєктах. Крім розвитку українського кіно, він також під час повномасштабної війни разом з дружиною Євгенією заснував власний бренд Спадщина, для якого пара створює сучасний одяг з елементами української етніки. Відсоток від кожної проданої речі вони передають на потреби ЗСУ.
Також актор виховує двох синів: Льову від Євгенії, і Германа від попередніх стосунків. Повномасштабна війна на певний час "розбила" сім'ю - Герман із мамою виїхали за кордон, щоб сховатися від атак агресора; Артур, Женя і Льова залишилися в Україні.
Нині Логай нарешті має змогу брати активну участь у житті обох своїх дітей, про що нерідко розповідає в соціальних мережах.
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Хто такий Артур Логай?
Артур Логай - український актор театру, кіно і телебачення, співак. Брав участь у проєктах "Х-фактор-5" (10-те місце) і "Танці з зірками-8" (перемога). Найбільш відомий ролями в серіалах "Моя улюблена Страшко", "Київ вдень та вночі", "Дім Бобринських" тощо.
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