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Російський композитор Ігор Крутой зганьбився перед Ларою Фабіан

Олена Кюпелі
19 жовтня 2024, 04:52
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Композитор зізнався, як схибив під час одного з концертів.
Ігор Крутой зганьбився на концерті
Ігор Крутой зганьбився на концерті / Колаж Главред, фото Instagram: igorkrutoy65

Російський музичний продюсер і композитор Ігор Крутой, який мовчить про вторгнення терористичної Росії в Україну, зробив несподіване зізнання.

Зокрема, за даними пропагандистських ЗМІ, композитор поділився незручною ситуацією, яка трапилася з ним під час співпраці зі світовою знаменитістю Ларою Фабіан.

Під час спільної роботи над мюзиклом "Мадам Живаго" стався незручний інцидент: артист припустився помилки у грі на піаніно, акомпануючи знаменитій співачці. Крутой сильно переживав під час роботи, і це послужило йому погану службу.

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"Хвилювання. У мене один раз було. Я акомпанував Ларі Фабіан. Вона співала тільки під рояль під мій. І я раптом по "сусідах" як почав (влучати - Прим.ред). Боже мій, я весь спітнів", - розповів композитор про те, як не влучав у ноти.

Хто такий Ігор Крутой

Ігор Крутой - радянський, український і російський естрадний композитор, продюсер, піаніст, співак. Народний артист Росії (1996), народний артист України (2011), лауреат премії Ленінського комсомолу (1989). До слова, артист народився в Україні, в районному центрі Гайворон.

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Зазначимо, раніше повідомлялося, що Валерій Леонтьєв опинився серед тих, хто в лютому 2022 року, після початку повномасштабної війни в Україні, покинув країну-окупанта. Він осів у Маямі, США, де вже багато років живе і працює його дружина, і де подружжя має нерухомість.

Також російський актор Анатолій Васильєв, відомий за роллю Юрія Ковальова в серіалі "Свати", висловив своє враження від поведінки російської актриси Людмили Артем'євої, яка виконала роль його дружини. За його словами, Артем'єва поводилася на зйомках настільки грубо, що до неї не можна було навіть підійти, і він почувався невпевнено в її присутності.

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