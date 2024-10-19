Російський композитор Ігор Крутой зганьбився перед Ларою Фабіан

Композитор зізнався, як схибив під час одного з концертів.

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Ігор Крутой зганьбився на концерті / Колаж Главред, фото Instagram: igorkrutoy65

Російський музичний продюсер і композитор Ігор Крутой, який мовчить про вторгнення терористичної Росії в Україну, зробив несподіване зізнання.

Зокрема, за даними пропагандистських ЗМІ, композитор поділився незручною ситуацією, яка трапилася з ним під час співпраці зі світовою знаменитістю Ларою Фабіан.

Під час спільної роботи над мюзиклом "Мадам Живаго" стався незручний інцидент: артист припустився помилки у грі на піаніно, акомпануючи знаменитій співачці. Крутой сильно переживав під час роботи, і це послужило йому погану службу.

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"Хвилювання. У мене один раз було. Я акомпанував Ларі Фабіан. Вона співала тільки під рояль під мій. І я раптом по "сусідах" як почав (влучати - Прим.ред). Боже мій, я весь спітнів", - розповів композитор про те, як не влучав у ноти.

Хто такий Ігор Крутой Ігор Крутой - радянський, український і російський естрадний композитор, продюсер, піаніст, співак. Народний артист Росії (1996), народний артист України (2011), лауреат премії Ленінського комсомолу (1989). До слова, артист народився в Україні, в районному центрі Гайворон.

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