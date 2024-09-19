Може не дожити до 70: у Брюса Вілліса критично погіршився стан

У Брюса Вілліса і його сім'ї важкі часи.

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Брюс Вілліс з Еммою Гемінг / колаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/emmahemingwillis

Сім'я голлівудського актора Брюса Вілліса, який бореться з невиліковним когнітивним захворюванням, побоюється, що зірка може не дожити до своїх 70 років.

За даними видання In Touch Weekly, два з половиною роки тому близькі 69-річного актора оголосили про його відхід з акторства після того, як лікарі підтвердили, що у нього афазія, захворювання мозку, яке позбавляє людину здатності спілкуватися.

Менше ніж через рік йому поставили ще один нищівний діагноз - лобно-скронева деменція. Тепер, як повідомляє джерело In Touch, "хвороба прогресувала до такої міри, що його сім'я непокоїться, що в них може не залишитися часу.

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Хто такий Брюс Вілліс? Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найвідоміший ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте почуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

Вони задаються питанням, чи доживе він до свого 70-річчя, яке відбудеться в березні наступного року. Для його нинішньої дружини й опікуна, Емми Гемінг та їхніх дівчаток, Мейбл і Евелін, а також колишньої дружини Демі Мур та їхніх доньок - Румер, Скаут і Таллули, - запитання про те, скільки часу залишилося їхньому чоловікові й батькові, залишається дуже важким.

Примиряючись із тим, що має статися, сім'я поставила в пріоритет забезпечення того, щоб Брюс завжди почувався в безпеці. "Він рідко виходить, але коли він це робить, це ретельно спланована операція", - пояснює джерело. "Йому потрібна допомога, щоб зібратися і дістатися до машини". ("На щастя, деменція не вплинула на його рухливість", - розповіла Таллула минулого року).

За Брюсом цілодобово доглядають доглядальниці, які стежать за тим, щоб він був у порядку, не плутався і не хвилювався", - додає джерело, зазначаючи, що в актора "є охоронці, які захищають його від публіки".

Брюс Вілліс зараз - актор продовжує боротися з хворобою:

раніше в мережі з'явилося фото Джекі Чана, який сильно здав. 69-річна кінолегенда в житті сильно відрізняється від звичного всім образу, і зараз, за чутками, готується до ролі в новому амплуа.

Також інсайдер із близького оточення сім'ї повідомив, що невиліковно хворий Брюс Вілліс перестав впізнавати Демі Мур. Спілкування дається йому все складніше, іноді актор стає агресивним.

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