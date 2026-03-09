Стріляли з гвинтівки: на Ріанну було скоєно напад

Ви дізнаєтеся:
На світову знаменитість Ріанну було скоєно напад у Лос-Анджелесі, повідомляє ABC. Невідома особа відкрила вогонь по будинку, де в цей час перебувала співачка.
У неділю вдень 30-річна жінка зробила кілька пострілів з гвинтівки по житловому будинку, який належить Ріанні. У цей момент артистка була в будівлі, але, на щастя, ніхто не постраждав. Стрілянина пошкодила фасад будівлі та припаркований біля нього автомобіль.
За даними LAPD, підозрювана вже заарештована поліцією. В аудіозаписах диспетчерської служби чутно, як офіцери повідомляють, що за Tesla підозрюваної слідував вертоліт до парковки торгового центру, де вона була зупинена і затримана патрульними підрозділами.
Останнім часом сім'я Ріанни пережила кілька важких потрясінь. У лютому цього року коханий співачки, репер A$AP Rocky, був офіційно визнаний невинним у гучній справі про стрілянину в колишнього друга. Весь період судових розглядів Ріанна активно підтримувала партнера, відвідуючи фінальні засідання разом з їхніми двома маленькими синами.
Про особу: Ріанна
Ріанна - популярна барбадоська співачка, актриса, музичний продюсер, модний дизайнер і філантроп. За інформацією Вікіпедії, Ріанна є одним з найбільш продаваних артистів всіх часів внаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів. Вона наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100. Володарка 9 "Греммі".
