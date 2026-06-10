У Тернополі різко подорожчали нові квартири: які зараз ціни

Тернопіль поступився за зростанням цін лише Івано-Франківську.

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Ціни на квартири в Тернополі / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

Тернопіль став одним із лідерів за подорожчанням квартир

За рік новобудови в області подорожчали на 19%

Середня ціна квадратного метра сягає майже 49 тис. грн

Тернопільська область увійшла до трійки лідерів за зростанням цін на нові квартири в Україні. Про це свідчить дослідження маркетплейсу нерухомості DIM.RIA.

За даними звіту, за рік житло в Тернополі подорожчало на 19%.

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Поруч у рейтингу - Івано-Франківська область (+20%) та Житомирська область (+19%). Водночас у Вінницькій, Хмельницькій та Кіровоградській області зафіксували приріст у 14%.

Зокрема, наразі середня ціна на первинну нерухомість в Тернополі складає 48 698 грн за м². Найвища вартість була зафіксована 25 травня - 50 232 грн за м².

Що цікаво, найбільший стрибок був зафіксований у період з 15 по 19 травні. З 30 084 грн за м² ціна підвищилася до 48 463 грн за м².

Реформа житлової політики в Україні

Юрист практики нерухомості та земельного права юридичної фірми "Результат" Артем Чекаленко говорив, що в Україні ухвалили новий Житловий кодекс.

За його словами, в довгостроковій перспективі новий закон буде вигідним для людей, які справді потребують житла, а також для суспільства загалом, адже система розподілу переходить від паперових черг до цифрового, більш прозорого та контрольованого механізму.

"Соціальне житло буде надаватися тим, хто потребує соціального захисту, та іншим категоріям, визначеним законом, за рішенням органу влади та за договором оренди соціального житла", - розповів він.

Ціни на квартири - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні стартувала нова програма пільгового кредитування "Житло для ВПО 60+", створена Сєвєродонецькою міською військовою адміністрацією. Ініціатива орієнтована на пенсіонерів-переселенців, які через вікові обмеження фактично не можуть скористатися стандартними іпотечними програмами (на кшталт "єОселя").

Також відомо, щоб стати власником однокімнатної квартири у Рівному, мешканцям доведеться відкладати всю зарплату протягом семи років. За підрахунками, зарплата у місті становить 28,5 тис. грн, тоді як середня вартість однокімнатної квартири сягає майже 2,5 млн грн.

Крім того, ціни на оренду квартир у Полтаві за останній рік виросли на 20-50%. Середні ціни на житло в місті коливаються від 12 до 18 тисяч гривень.

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Про персону: Артем Чикаленко Артем Чекаленко - юрист практики нерухомості та земельного права юридичної фірми "Результат". Магістр права, закінчив Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

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