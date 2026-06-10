Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Обстріли можуть припинитися: у ЦРУ заговорили про завершення війни в Україні

Марія Николишин
10 червня 2026, 15:44
google news Підпишіться
на нас в Google
Колишній високопосадовець ЦРУ вважає, що союзники повинні допомагати Україні.
Обстріли можуть припинитися: у ЦРУ заговорили про завершення війни в Україні
Терміни припинення вогню в Україні / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • До кінця 2026 року можливе припинення вогню
  • Це не означатиме повного завершення війни
  • Союзники мають і надалі підтримувати Україну

До кінця 2026 року в Україні можливе припинення вогню. Однак не йдеться про повне завершення війни. Про це заявив колишній високопосадовець ЦРУ США Ґленн Корн в інтерв’ю Новини.LIVE.

"Дуже сподіваюся, що до кінця року буде досягнуто припинення вогню. Чи означатиме це завершення війни? Ні. Можливо, завершиться її активна фаза. Можливо, припиняться бомбардування міст і масові атаки на шахти по українських населених пунктах", — сказав він.

відео дня

За його словами, союзники повинні допомагати Україні, оскільки психологічна війна, пропаганда, шпигунська діяльність і політичний вплив Кремля продовжуватимуться.

"Ми повинні будемо залишатися поруч з українцями на кожному етапі, допомагати відновлювати економіку, допомагати зберігати соціальні системи, піклуватися про людей, які пожертвували так багато заради захисту своєї країни. І, до речі, заради захисту Європи та Сполучених Штатів від дуже серйозної загрози. Україна багато років перебуває на передовій боротьби проти сили, яка загрожує всім нам і нашим цінностям. Тому ми повинні залишатися поруч", - наголосив Корн.

Чому Росія вже програла війну

Глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко заявляв, що повномасштабна війна проти України не лише зруйнувала плани Кремля щодо швидкого розширення свого впливу, а й суттєво послабила позиції Росії на міжнародній арені.

За його словами, Кремль вже програв війну проти України ще до офіційного визнання поразки офіційними угодами.

"Росія вже втратила статус одного зі світових центрів сили, незалежно від амбітних планів чи футуристичних концепцій, які просувають наближені до Кремля ідеологи", - додав він.

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, очільник МЗС РФ Сергій Лавров раніше говорив, що війна може закінчитися тільки якщо буде "відновлено права росіян і російськомовних людей" на території України.

Президент США Дональд Трамп сказав, що лідери України та Росії повинні самостійно досягти домовленості щодо завершення війни. За його словами, США наблизили сторони до діалогу.

Російський політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський вважає, що попри економічні проблеми та втому суспільства, Кремль продовжує вибудовувати модель затяжної війни. Російська влада уникає нової масштабної мобілізації, але водночас готує ресурси для тривалого протистояння.

Читайте також:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини України війна Росії та України Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ заганяють росіян у пастку на півдні - ситуація на фронті може різко змінитись

ЗСУ заганяють росіян у пастку на півдні - ситуація на фронті може різко змінитись

18:48Війна
Нестерпна спека накриє регіони: які області освіжатимуть дощі

Нестерпна спека накриє регіони: які області освіжатимуть дощі

17:29Синоптик
Локдаун Криму: ЗСУ знищили міст до півострова, що зміниться для України

Локдаун Криму: ЗСУ знищили міст до півострова, що зміниться для України

17:06Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Краса чи хитрий розрахунок — навіщо українці садили мальви біля дому

Краса чи хитрий розрахунок — навіщо українці садили мальви біля дому

Троянди цвістимуть без упину: чим із кухні потрібно полити кущі в червні

Троянди цвістимуть без упину: чим із кухні потрібно полити кущі в червні

Карта Deep State онлайн за 10 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Як отримати великі ягоди лохини: проста формула підживлення від садівника

Як отримати великі ягоди лохини: проста формула підживлення від садівника

Новий формат переговорів: хто може стати посередником між Києвом і Москвою

Новий формат переговорів: хто може стати посередником між Києвом і Москвою

Останні новини

19:39

На Житомирщині людей утримували у трудовому рабстві: що відомо про злочинну схему

19:25

Росію чекає доля Криму: експерт попередив про серйозну кризу вже влітку

19:10

Копитько пояснив, чому Севастополь не можна залишати Росії навіть в історіїПогляд

18:48

ЗСУ заганяють росіян у пастку на півдні - ситуація на фронті може різко змінитись

18:40

Чому обов'язково потрібно прибирати у свято 11 червня: важливі прикмети

"Чорний лебідь" уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу«Чорний лебідь» уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу
18:40

Навіщо засипати сіль в унітаз: хитрий трюк, який вирішить популярну проблему

18:05

Коштує копійки, а користі на мільйон: яка кімнатна рослина миттєво очищає повітря

18:01

Як українці ледь не створили нову Україну в Азії - історія, яку замовчували

18:00

Чоловік знайшов "тонну золота" часів Другої світової війни в лісіВідео

Реклама
17:30

На знімку 1941 року помітили деталь, яку не можуть пояснити

17:29

Нестерпна спека накриє регіони: які області освіжатимуть дощі

17:25

РФ застосовує нову тактику атак "Шахедами" на Полтавщині: в чому небезпека

17:06

Локдаун Криму: ЗСУ знищили міст до півострова, що зміниться для УкраїниВідео

17:06

Як називати Світлану українською: забуваємо "Свєту" та повертаємо колорит

17:02

Раковини знову засяють як нові: який недорогий засіб допоможе відновити блиск

16:59

Долар шалено б'є рекорди: новий курс валют на 11 червня

16:57

Пишне життя голови Нацбанку: де ховає мільйони Андрій Пишний

16:31

Фермерка збудувала будинок у сараї, і тепер їй загрожує тюремне ув’язнення

16:01

Жовте листя на помідорах не можна ігнорувати: що відбувається з рослинами і як їх врятувати

15:55

Новий кухонний тренд змінює уявлення про ідеальну кухню

Реклама
15:46

Небезпечні питання на вулиці: чому не варто казати незнайомцям час

15:44

Обстріли можуть припинитися: у ЦРУ заговорили про завершення війни в Україні

15:25

Депутати підтримали закон про підвищення зарплат поліцейським

15:10

Підтримувала війну: померла популярна радянська та російська актриса Чурсіна

15:08

Слимаки зникнуть з городу всього за одну ніч: що достатньо розкласти на ділянці

14:55

У Тернополі різко подорожчали нові квартири: які зараз ціни

14:51

П'ять українських сіл можуть стати найкращими у світі вже цього рокуВідео

14:24

Україна почне серійне виробництво власних ракет для Patriot - FT

14:07

Гороскоп на завтра, 11 червня: Ракам - занепокоєння, Терезам - успіх

14:04

Красиве українське слово "плесо": що воно насправді означає

14:01

Гороскоп Таро на завтра, 11 червня: Овнам — фінансовий успіх, Рибам — довіра

13:45

Шикарний пиріг без замісу тіста: лінивий рецепт страви з лаваша

13:38

Водіїв закликають вмикати обігрівач в авто навіть у спеку: врятує двигунВідео

13:36

Лікар назвав ідеальну температуру для прання та здивував мільйони людейВідео

13:10

Син Джолі неадекватно поводився на випускному: що він зробивВідео

13:10

Нардеп Железняк: "Для мене основний показник по звіту БЕБу – відгук бізнесу"

13:06

Китайський гороскоп на завтра, 11 червня: Собакам — сором’язливість, Коням — побачення

12:53

Магнітна буря накриває вдруге за тиждень: коли може початися шторм G1

12:37

Повернення до 43 гривень чи новий рекорд: що буде з курсом долара в Україні

12:32

Чоловік витратив усі заощадження на квартиру на неіснуючому поверсі

Реклама
12:16

Дочка Лорак епічно зганьбилася в мережі: ганебне фото

12:03

ЗСУ застосували далекобійні санкції: "Фламінго" вразили цілі в РФ за 900 км від фронтуВідео

11:51

Сили оборони провели спецоперацію в Маріуполі: над портом піднялися стовпи диму

11:29

РФ готується до запуску "Орєшніка": найближчим часом існує загроза удару

11:16

Син ексгумував тіло батька через 37 років і дізнався те, чого ніхто не очікував

11:07

Справа не в поломці: чому після вимкнення кондиціонера кімната швидко нагрівається

10:49

Супер Ель-Ніньо вже на порозі: Землю охопить екстремальна спека та катаклізми

10:25

Чи погодиться Путін вести переговори з Європою: Кулеба здивував заявою

10:05

Командування РФ віддало екстрений наказ через успіхи ЗСУ в Криму - ISW

09:49

Фінансові проблеми нарешті минуть: трьом знакам зодіаку стане легше після 10 червня

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти