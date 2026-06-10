Обстріли можуть припинитися: у ЦРУ заговорили про завершення війни в Україні

Колишній високопосадовець ЦРУ вважає, що союзники повинні допомагати Україні.

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Терміни припинення вогню в Україні / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

До кінця 2026 року можливе припинення вогню

Це не означатиме повного завершення війни

Союзники мають і надалі підтримувати Україну

До кінця 2026 року в Україні можливе припинення вогню. Однак не йдеться про повне завершення війни. Про це заявив колишній високопосадовець ЦРУ США Ґленн Корн в інтерв’ю Новини.LIVE.

"Дуже сподіваюся, що до кінця року буде досягнуто припинення вогню. Чи означатиме це завершення війни? Ні. Можливо, завершиться її активна фаза. Можливо, припиняться бомбардування міст і масові атаки на шахти по українських населених пунктах", — сказав він. відео дня

За його словами, союзники повинні допомагати Україні, оскільки психологічна війна, пропаганда, шпигунська діяльність і політичний вплив Кремля продовжуватимуться.

"Ми повинні будемо залишатися поруч з українцями на кожному етапі, допомагати відновлювати економіку, допомагати зберігати соціальні системи, піклуватися про людей, які пожертвували так багато заради захисту своєї країни. І, до речі, заради захисту Європи та Сполучених Штатів від дуже серйозної загрози. Україна багато років перебуває на передовій боротьби проти сили, яка загрожує всім нам і нашим цінностям. Тому ми повинні залишатися поруч", - наголосив Корн.

Чому Росія вже програла війну

Глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко заявляв, що повномасштабна війна проти України не лише зруйнувала плани Кремля щодо швидкого розширення свого впливу, а й суттєво послабила позиції Росії на міжнародній арені.

За його словами, Кремль вже програв війну проти України ще до офіційного визнання поразки офіційними угодами.

"Росія вже втратила статус одного зі світових центрів сили, незалежно від амбітних планів чи футуристичних концепцій, які просувають наближені до Кремля ідеологи", - додав він.

ЦПД / Інфографіка: Главред

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, очільник МЗС РФ Сергій Лавров раніше говорив, що війна може закінчитися тільки якщо буде "відновлено права росіян і російськомовних людей" на території України.

Президент США Дональд Трамп сказав, що лідери України та Росії повинні самостійно досягти домовленості щодо завершення війни. За його словами, США наблизили сторони до діалогу.

Російський політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський вважає, що попри економічні проблеми та втому суспільства, Кремль продовжує вибудовувати модель затяжної війни. Російська влада уникає нової масштабної мобілізації, але водночас готує ресурси для тривалого протистояння.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

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