Кудрявцева розпрощалася зі своїм волоссям і здивувала короткою стрижкою

- Як тепер виглядає путіністка Кудрявцева
- Що вона зробила з волоссям
Російська ведуча Лєра Кудрявцева, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, обрізала своє багаторічне вибілене каре.
Як пишуть російські пропагандисти, Кудрявцева змінила імідж до невпізнання - на російському фестивалі "Нова хвиля" вона з'явилася з короткою стрижкою і яскравим макіяжем.
До цього Кудрявцева віддавала перевагу каре, тепер же вона зняла свої нарощені пасма і обстригла залишки свого волосся.
Як повідомляв Главред, нещодавно Леру Кудрявцеву висміяли в ефірі російськогошоу. За даними пропагандистських ЗМІ, на гумористичному шоу "Зірки", куди Кудрявцева прийшла з командою коміків, осторонь не залишили бурхливе особисте життя телеведучої.
А також Сергій Лазарєв раніше відпочивав разом із дітьми в Туреччині, на тому ж курорті опинилася і його колишня кохана Лєра Кудрявцева зі своєю донькою. На своїй сторінці в соцмережах Лазарєв опублікував провокаційне відео з колишньою і зробив зізнання.
Про персону: Лера Кудрявцева
Валерія Кудрявцева - російська теле- і радіоведуча, акторка і співачка, ведуча розважальних програм на НТВ. Перебуває під санкціями США та Євросоюзу через підтримку кривавого нападу РФ на Україну.
