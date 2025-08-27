Кудрявцева розпрощалася зі своїм волоссям і здивувала короткою стрижкою

Путіністка Кудрявцева здивувала своїм зовнішнім виглядом.

Лера Кудрявцева зістригла волосся/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Лера Кудрявцева

Російська ведуча Лєра Кудрявцева, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, обрізала своє багаторічне вибілене каре.

Як пишуть російські пропагандисти, Кудрявцева змінила імідж до невпізнання - на російському фестивалі "Нова хвиля" вона з'явилася з короткою стрижкою і яскравим макіяжем.

Кудрявцева обстригла волосся / Фото Instagram/ leratv

До цього Кудрявцева віддавала перевагу каре, тепер же вона зняла свої нарощені пасма і обстригла залишки свого волосся.

Кудрявцева обстригла волосся / Фото Instagram/ leratv

Як повідомляв Главред, нещодавно Леру Кудрявцеву висміяли в ефірі російськогошоу. За даними пропагандистських ЗМІ, на гумористичному шоу "Зірки", куди Кудрявцева прийшла з командою коміків, осторонь не залишили бурхливе особисте життя телеведучої.

А також Сергій Лазарєв раніше відпочивав разом із дітьми в Туреччині, на тому ж курорті опинилася і його колишня кохана Лєра Кудрявцева зі своєю донькою. На своїй сторінці в соцмережах Лазарєв опублікував провокаційне відео з колишньою і зробив зізнання.

Про персону: Лера Кудрявцева Валерія Кудрявцева - російська теле- і радіоведуча, акторка і співачка, ведуча розважальних програм на НТВ. Перебуває під санкціями США та Євросоюзу через підтримку кривавого нападу РФ на Україну.

