Валерій Леонтьєв проміняв Росію на США.

Наташа Корольова розповіла про стан Валерія Леонтьєва

Російська співачка Наташа Корольова, яка родом з Києва, але підтримує терористичне вторгнення РФ у рідну країну, розсекретила американські будні Валерія Леонтьєвадля російських ЗМІ. Виявилося, що співака "вистежила" її мама, Людмила Поривай.

Артист насолоджується пенсією у своєму розкішному маєтку в Маямі вартістю 11 мільйонів доларів. Вілла на шість спалень обладнана власним пірсом і басейном. Співак зізнається, що в США його найбільше радує анонімність: тут він може спокійно виходити на пробіжки, не побоюючись натовпів фанатів і зайвої уваги.

Як виявилося, Людмила Поривай і Валерій Леонтьєв зав'язали дружні стосунки далеко від рідних країн. Мама Наташі Корольової розповіла співачці про те, що часто бачиться зі своїм зірковим приятелем у місцевих закладах.

"Моя мама періодично зустрічається з ним десь у кафешках. Він бадьорий і веселий! Валера в строю", — повідомила Корольова.

Нагадаємо, що востаннє Леонтьєв висловлювався у публічному просторі після смерті свого давнього друга і композитора В'ячеслава Добриніна. Тоді співак також висловив глибоке співчуття, відзначивши неоціненний внесок маестро в його кар'єру. Незважаючи на рідкісні появи в інформаційному просторі, артист продовжує ігнорувати тему повномасштабної війни в Україні, вважаючи за краще вести закритий спосіб життя у своєму особняку в Маямі.

Про особу: Валерій Леонтьєв Валерій Леонтьєв — радянський і російський співак, композитор і актор; народний артист РФ. Багаторазовий володар музичних премій "Звукова доріжка", "Овація" і "Золотий грамофон". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, артист виїхав зі своєї терористичної батьківщини.

