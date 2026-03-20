"Спілкуємося": Федінчик розповів, що пов’язує його з Денисенко зараз

Пара розійшлася зі скандалом минулого року.

Андрій Федінчик — розлучення з Наталкою Денисенко / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Фединчик

Які стосунки у Андрія Федінчика та Наталки Денисенко після розлучення

Чому актор підтримує Ксенію Мішину

Відомий український актор і військовий Андрій Федінчик розповів, що його пов'язує з колишньою дружиною Наталкою Денисенко. В інтерв'ю виданню Blik знаменитість розповів про їхні стосунки зараз.

За словами Федінчика, колишнє подружжя продовжує спілкуватися навіть після всіх пережитих скандалів. Однак їхні контакти зберігаються лише через спільну дитину — сина Андрія.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик із сином / фото: instagram.com, Андрій Федінчик

"По сину спілкуємось. Суто по сину", — поділився актор.

Також Андрій підтримав зіркову куму Ксенію Мішину, яка в розпал скандалу між подружжям виступила на його захист. Тоді актриса публічно звинуватила Денисенко у брехні. І Мішина, і Федінчик після своїх відвертих висловлювань заявили, що хочуть закрити тему розлучення акторської пари.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик розлучилися у 2025 році / фото: instagram.com, Андрій Федінчик

"Я Ксенію підтримую в цьому. Що з цього приводу у нас все сказано. І вона сказала все, і я теж", — вважає Федінчик.

Андрій Федінчик і Наталка Денисенко — розлучення

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розлучилися у травні 2025 року після 8 років шлюбу. Причиною розриву зіркова пара назвала особисті розбіжності, втому та напругу, що виникли, зокрема, через службу Андрія в ЗСУ. Однак розлучення супроводжувалося скандалами та чутками про зради Наталки Денисенко.

Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

