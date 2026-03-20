"Спілкуємося": Федінчик розповів, що пов’язує його з Денисенко зараз

Відомий український актор і військовий Андрій Федінчик розповів, що його пов'язує з колишньою дружиною Наталкою Денисенко. В інтерв'ю виданню Blik знаменитість розповів про їхні стосунки зараз.
За словами Федінчика, колишнє подружжя продовжує спілкуватися навіть після всіх пережитих скандалів. Однак їхні контакти зберігаються лише через спільну дитину — сина Андрія.
"По сину спілкуємось. Суто по сину", — поділився актор.
Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про головні новини.
Також Андрій підтримав зіркову куму Ксенію Мішину, яка в розпал скандалу між подружжям виступила на його захист. Тоді актриса публічно звинуватила Денисенко у брехні. І Мішина, і Федінчик після своїх відвертих висловлювань заявили, що хочуть закрити тему розлучення акторської пари.
"Я Ксенію підтримую в цьому. Що з цього приводу у нас все сказано. І вона сказала все, і я теж", — вважає Федінчик.
Андрій Федінчик і Наталка Денисенко — розлучення
Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розлучилися у травні 2025 року після 8 років шлюбу. Причиною розриву зіркова пара назвала особисті розбіжності, втому та напругу, що виникли, зокрема, через службу Андрія в ЗСУ. Однак розлучення супроводжувалося скандалами та чутками про зради Наталки Денисенко.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Про особу: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред