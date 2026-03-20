"Зсередини починає руйнуватися": Пугачова стривожила своїм станом

Легенда радянського шоу-бізнесу зіткнулася з проблемами зі здоров’ям.

Алла Пугачова сьогодні

Нещодавно знаменита співачка Алла Пугачова, яка підтримує Україну після початку терористичного вторгнення РФ, стурбувала шанувальників появою з палицею. Відома артистка Анна Калашникова прокоментувала стан Примадонни для російських ЗМІ.

За її словами, здоров'я Пугачової почало погіршуватися швидше за останні півроку. Причиною могли стати переживання, які посилилися через ситуацію у світі.

Алла Пугачова з палицею

"Там, де вона зараз, ми самі бачимо, яка ситуація. І, напевно, це позначається. Вона, можливо, довше добре виглядала б... Це все нерви. Коли людина зсередини починає ламатися, то організм якось (реагує — прим. ред.)", — вважає Анна.

Калашникова помітила, що співачка почала стрімко худнути. Для пересування Аллі раптово знадобилася палиця. Артистка припустила, що у Примадонни почалися проблеми з суглобами.

Алла Пугачова сильно схудла

"Адже вона добре виглядала нещодавно, ще півроку тому. Вона схудла дуже сильно, сил взагалі немає. Щось з ногами, щось з колінами, з палицею ходить…", — висловилася Калашникова.

Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

