"Зсередини починає руйнуватися": Пугачова стривожила своїм станом

Христина Трохимчук
20 березня 2026, 05:50
Легенда радянського шоу-бізнесу зіткнулася з проблемами зі здоров’ям.
Алла Пугачова зараз
Алла Пугачова сьогодні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова

Ви дізнаєтеся:

  • Що сталося з Аллою Пугачовою
  • У якому вона стані

Нещодавно знаменита співачка Алла Пугачова, яка підтримує Україну після початку терористичного вторгнення РФ, стурбувала шанувальників появою з палицею. Відома артистка Анна Калашникова прокоментувала стан Примадонни для російських ЗМІ.

За її словами, здоров'я Пугачової почало погіршуватися швидше за останні півроку. Причиною могли стати переживання, які посилилися через ситуацію у світі.

Алла Пугачова — як вона виглядає зараз
Алла Пугачова з палицею / фото: instagram.com, alin.ka_17

"Там, де вона зараз, ми самі бачимо, яка ситуація. І, напевно, це позначається. Вона, можливо, довше добре виглядала б... Це все нерви. Коли людина зсередини починає ламатися, то організм якось (реагує — прим. ред.)", — вважає Анна.

Калашникова помітила, що співачка почала стрімко худнути. Для пересування Аллі раптово знадобилася палиця. Артистка припустила, що у Примадонни почалися проблеми з суглобами.

Пугачова та Галкін на відпочинку
Алла Пугачова сильно схудла — як зараз виглядає Алла Пугачова / фото: instagram.com, Максим Галкін

"Адже вона добре виглядала нещодавно, ще півроку тому. Вона схудла дуже сильно, сил взагалі немає. Щось з ногами, щось з колінами, з палицею ходить…", — висловилася Калашникова.

Алла Пугачова
Алла Пугачова / інфографіка: Главред
Алла Пугачова
Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Про особу: Алла Пугачова

Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Розбрат у НАТО та нові перспективи: аналітик розкрив два сценарії для України

РФ встановила дедлайн та першу ціль: ЗСУ розкрили, які міста під прицілом Кремля

"Час завершувати паузу": Зеленський анонсував новий раунд мирних переговорів

Реклама

Вдарив 6-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

Китайський гороскоп на завтра, 20 березня: Бикам - конфлікти, Кроликам - втрати

Різке посилення мобілізації та облави в Україні - в ТЦК та СП зробили заяву

Тепер він співає пісні в косоворотці в Москві: відомий співак втік з України

До кінця березня життя зміниться: на 4 знаки зодіаку чекають доленосні зміни

Реклама
Реклама
Реклама
