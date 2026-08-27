"Буду няньчити": путіністка Наташа Корольова повідомила про поповнення в родині

Коротко:
- Що розповіла прихильниця Путіна
- Як це стосується її сім'ї
Колись українська співачка, а тепер путіністка Наташа Корольова розповіла, коли саме в її фашистській родині нарешті з’явиться поповнення.
Як пишуть російські пропагандисти, зрадниця Корольова вже готова до ролі бабусі.
"Буду доглядати, звичайно. Я буду хорошою бабусею. Веселою, дотепною, життєрадісною", - повідомила путіністка в новому інтерв’ю.
Вона також додала, що онуки поки що не входять у плани її дітей - сина Архіпа та невістки Мелісси. Невістка Корольової зараз проходить складне, важке лікування. Їй доведеться перенести ще одну вкрай серйозну й небезпечну хірургічну операцію на щелепі. До завершення всіх цих процедур від Глушко та Мелісси чекати на малюків точно не варто.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Через шість років після скандальної відмови від королівських повноважень принц Гаррі та Меган Маркл повернулися на батьківщину принца. Подружжя приземлилося в аеропорту Бірмінгема, щоб розпочати "тривале проживання" у Великій Британії.
Раніше також у терористичній Росії стало відомо про смерть популярного актора серіалів "Казус Кукоцький" та "Хрустальов, машину!" Юрія Цурило.
Вас також може зацікавити:
- Путіністка Корольова рекордно схудла: що з нею сталося
- "Син вбив ректора": Корольова зробила шокуюче зізнання
- Путініст Тарзан критикує Корольову за зовнішність: яку операцію вона потребує
Про особу: Наташа Корольова
Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру розпочала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.
12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в’їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред