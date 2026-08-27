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"Буду няньчити": путіністка Наташа Корольова повідомила про поповнення в родині

Олена Кюпелі
27 серпня 2026, 18:15
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Наташа Корольова поділилася новинами про свою родину.
Наташа Корольова
Наташа Корольова готується стати бабусею / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Корольова

Коротко:

  • Що розповіла прихильниця Путіна
  • Як це стосується її сім'ї

Колись українська співачка, а тепер путіністка Наташа Корольова розповіла, коли саме в її фашистській родині нарешті з’явиться поповнення.

Як пишуть російські пропагандисти, зрадниця Корольова вже готова до ролі бабусі.

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Тарзан і Корольова часто розсмішують своїм виглядом / Фото Instagram/koroleva__star

"Буду доглядати, звичайно. Я буду хорошою бабусею. Веселою, дотепною, життєрадісною", - повідомила путіністка в новому інтерв’ю.

Вона також додала, що онуки поки що не входять у плани її дітей - сина Архіпа та невістки Мелісси. Невістка Корольової зараз проходить складне, важке лікування. Їй доведеться перенести ще одну вкрай серйозну й небезпечну хірургічну операцію на щелепі. До завершення всіх цих процедур від Глушко та Мелісси чекати на малюків точно не варто.

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Меліссі Глушко вже зробили дві операції на щелепі / фото: instagram.com, Мелісса Глушко

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Про особу: Наташа Корольова

Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру розпочала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.

12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в’їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

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