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Путініста Пєвцова виганяють з усіх робочих місць у РФ

Олена Кюпелі
15 січня 2025, 08:00
263
Путініста Певцова, який звихнувся, не хочуть бачити навіть у його рідних місцях, де він працював тривалий час.
Пєвцов скоро залишиться без роботи
Пєвцов скоро залишиться без роботи / Колаж Главред, фото Instagram/ dima_pevtsov

Коротко:

  • Пєвцова прибрали з фойє театру
  • Актор прокоментував ситуацію

Російський оскаженілий актор-путініст, який останнім часом добряче вдарився в релігію, Дмитро Пєвцов, позбавляється поступово всіх робіт у терористичній Росії. Принаймні тих, що стосуються мистецтва і його безпосередньої професії актора.

14 січня фото артиста прибрали з фойє російського театр "Ленком". Пєвцов прокоментував делікатну ситуацію пропагандистському виданню Стархіт.

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"Я прослужив у театрі 33 роки - з весни 1991-го, свою останню "Юнону" зіграв 24 листопада 2024 року. Сьогодні, 14 січня 2025 року, мою фотографію прибрали зі стіни у фойє "Ленкома". Нарешті, після майже двомісячної невідомості, настала ясність: державна бюджетна установа культури "Московський театр Ленком Марка Захарова" моїх послуг більше не потребує. Офіційно мені про це ніхто не скаже, але в нас уже так повелося", - сказав путініст.

За словами актора, який підтримує вбивства мирних людей, він не знає, чому так сталося.

"І рік тому, і зараз у мене є час, сили і бажання грати на сцені, тому всі питання не до мене. Але на сцену "Ленкома" я вже не вийду, хоча це не означає, що я перестав бути артистом", - заявив Пєвцов.

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Раніше Главред писав про те, що в одній із пропагандистських програм на YouTube, Пєвцов відповідав на короткі запитання авторів програми. Так, на запитання про те, чи хотів би Пєвцов стати президентом, актор почав вихваляти російського диктатора Путіна, при цьому виправдовуючи всі його дії "волею божою".

Раніше також Дмитро Пєвцов, який одним із перших підтримав війну в Україні, вразив своїм цинізмом щодо мобілізованих росіян. Пафосні промови перед майбутніми смертниками пропутінський артист виголошував у дорогущому костюмі.

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