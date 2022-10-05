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"Який же цинізм": Пєвцов зганьбився, виступаючи перед мобілізованими росіянами

5 жовтня 2022, 20:10

Дмитро Пєвцов з перших днів підтримує вторгнення Росії в Україну.

Дмитро Пєвцов
Дмитро Пєвцов зганьбився, виступаючи перед мобілізованими росіянами/ скріншот

Актор Дмитро Пєвцов, який одним з перших підтримав війну в Україні, вразив своїм цинізмом щодо мобілізованих росіян.

Пафосні промови перед майбутніми смертниками пропутінський артист говорив в дорогому костюмі.

"Дорогі мої, рідні. Вас після чергових зборів там зустрічатимуть ті, хто вже має досвід. У всіх, хто зараз воює, є іконки, молитовники. Там є капелани - тобто фронтові батюшки", - заявив Пєвцов.

"Проповідь" співака не залишила без уваги Ксенію Собчак, яка досі боїться називати війну війною.

"Це який же цинізм, а? Такі речі можна вимовляти тільки, коли сам йдеш на фронт з цими хлопцями, а не в дорогому кашеміровому костюмі в затишній Москві. Дмитро Анатолійович, в окоп, в окоп", - вилаялася Собчак.

Раніше співачка Тетяна Буланова висловилася щодо ставлення Алли Пугачової і Максима Галкіна до війни в Україні. Артистка вважає, що висміювання гумористом пропагандистів і росіян недоречно.

Також ми повідомляли, що співачка Ані Лорак опублікувала лист, де нарешті поділилася своєю позицією щодо кривавого нападу Росії на Україну.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Ксенія Собчак Дмитро Пєвцов
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