Коротко:
- Що сталося з Кіркоровим
- Який діагноз поставили йому лікарі
Російські пропагандисти пишуть про те, що 20 грудня 92-річний батько путініста Кіркорова потрапив до лікарні у важкому стані.
Як пише пропагандистський телеграм-канал Mash, Бедрос Кіркоров скаржився на сильну задишку. Лікарі поставили йому "двосторонню пневмонію" і відкачали близько літра води з легень.
Виявилося, що після минулої госпіталізації він не дотримувався рекомендацій лікарів. Замість цього довірився своїй доглядальниці - та переконала його в ефективності тибетської медицини. "Травки, прогрівання, масажі, п'явки поступово погіршували стан Кіркорова. Коли в нього вдома в грудні відключили тепло і він замерз у квартирі, співакові різко стало гірше", - пишуть кишенькові журналісти Путіна.
Пізніше стало відомо, що в лікарні його тримали тиждень, а на свята відпустили додому - із суворою забороною на нетрадиційну медицину. "Зараз Кіркорову потрібен постійний догляд, він не може стояти і ходити без опори і сторонньої допомоги", - додають пропагандисти.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".
А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.
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Хто такий Бедрос Кіркоров?
Бедрос Кіркоров - болгарський, радянський і російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації (2012). Батько співака Філіпа Кіркорова.
Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.
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