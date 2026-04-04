Захарова накинулася на Пугачову через її висловлювання про Чечню.

Захарова згадала Пугачову

Марія Захарова — путіністка, чиновниця і довірена особа терориста Путіна, яку негласно прийнято називати "прес-алкашкою", накинулася на російську співачку Аллу Пугачову.

Причиною стало інтерв'ю, яке Примадонна дала кілька місяців тому і добре відгукнулася про чеченського лідера Джохара Дудаєва, якого ліквідували російські спецслужби. Про це пишуть російські пропагандисти.

Алла Пугачова дала інтерв'ю минулого року

Алла Пугачова назвала його "пристойною, порядною, інтелігентною людиною" і загалом дуже тепло відгукувалася про лідера.

На це відреагувала Захарова. "Базар лицемірства", — сказала вона, дотримуючись правил і висловлювань кремлівської методички.

Захарова — обличчя Росії в міжнародних колах

Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

