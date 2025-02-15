Кошовий розповів про проблеми з 17-річною донькою

Коротко:
- Як потрібно виховувати підлітка
- З якими труднощами зіткнувся Євген Кошовий
Художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий поділився батьківськими складнощами у вихованні тінейджера.
Як розповів артист Люкс ФМ, їм із дружиною Ксенією було дуже складно.
"Треба підготуватися, що й у Серафими (молодшої доньки - авт.) скоро буде такий перехідний вік. Ще кілька років ми почекаємо, а потім знову будемо пірнати в цей треш. Я хочу, щоб вони залишалися людьми. Я маю на увазі, що дружина просто божеволіла. Ми їздимо на гастролі, нас не буває місяцями вдома, а вона все це бачить. І я, на жаль, на відстані не міг допомогти чимось конкретним", - розповів артист.
За його словами, вони шукали компроміси.
"Шукали і Варю. Пояснювали дитині, що це не кінець життя і не доросле життя. І що все попереду і буде набагато складніше. І що ми чогось там не дозволяємо не тому, що ми тебе не любимо, а тому, що так треба для того, щоб вирости людиною", - додав Кошовий.
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Нагадаємо, нещодавно у своєму блозі в Instagram Варвара Кошова опублікувала зворушливий знімок із ним. У кадр потрапив невинний прояв почуттів юних закоханих - Кошова-молодша показала, як дбайливо тримає свого обранця за руку. При цьому його обличчя зіркова спадкоємиця відкривати не стала.
Раніше Главред писав про те, що відомий комік і шоумен Євген Кошовий прокоментував службу в Нацгвардії артистів студії "Квартал 95".
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