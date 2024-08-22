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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек офіційно розлучаються: названо дату початку кінця

Анна Підгорна
22 серпня 2024, 01:30
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Аффлек і Лопес вирішили припинити боротьбу за їхнє сімейне щастя.
Дженніфер Лопес, Бен Аффлек
Розлучення Дженніфер Лопес і Бена Аффлека - Джей Ло подала на розлучення з Аффлеком / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Шанувальники Бенніфер у жалобі - історія кохання Бена Аффлека і Дженніфер Лопес офіційно завершилася. 20 серпня Вищий суд округу Лос-Анджелес отримав документи на розлучення зоряної пари - всього через два роки після весілля.

При цьому заяву подала сама Джей Ло, а не її представники. Про це повідомляє видання TMZ. Датою фактичного розірвання стосунків артистка вказала 26 квітня - саме в цей період часу в пресі стали з'являтися перші чутки про проблеми в парі.

При цьому журналісти повідомляють, що документами буде регламентовано, що після розлучення жоден із подружжя не вдасться до спроб відновити стосунки. Утім, розлучення Дженніфер Лопес і Бена Аффлека не буде дуже швидким.

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З чуток пара, незважаючи на те, що обидва до офіційного заміжжя вже мали значні доходи і заощадження, не уклала шлюбний контракт. Це означає, що Джей Ло і Аффлеку доведеться розділити все майно, нажите ними спільно або окремо за два роки у шлюбі, порівну.

Хто така Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка й талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою.

У середині минулого року вона знову почала зустрічатися зі своїм колишнім коханим Беном Аффлеком. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Хто такий Бен Аффлек?

Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек офіційно розлучаються: названо дату початку кінця
Хто така Дженніфер Лопес / Инфографика: Главред

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Раніше зірка "Піратів Карибського моря", голлівудська акторка Кіра Найтлі, розповіла про невиліковний розлад доньки, який дівчинка успадкувала від своєї зіркової матері.

Також стало відомо, що будинок Тома Генкса пограбували. Його особняк у Лос-Анджелесі, в якому він живе з дружиною Ритою Вілсон, постраждав від рук банди серійних грабіжників.

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