Дженніфер Лопес та Бен Аффлек офіційно розлучаються: названо дату початку кінця

Аффлек і Лопес вирішили припинити боротьбу за їхнє сімейне щастя.

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Розлучення Дженніфер Лопес і Бена Аффлека - Джей Ло подала на розлучення з Аффлеком / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Шанувальники Бенніфер у жалобі - історія кохання Бена Аффлека і Дженніфер Лопес офіційно завершилася. 20 серпня Вищий суд округу Лос-Анджелес отримав документи на розлучення зоряної пари - всього через два роки після весілля.

При цьому заяву подала сама Джей Ло, а не її представники. Про це повідомляє видання TMZ. Датою фактичного розірвання стосунків артистка вказала 26 квітня - саме в цей період часу в пресі стали з'являтися перші чутки про проблеми в парі.

При цьому журналісти повідомляють, що документами буде регламентовано, що після розлучення жоден із подружжя не вдасться до спроб відновити стосунки. Утім, розлучення Дженніфер Лопес і Бена Аффлека не буде дуже швидким.

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З чуток пара, незважаючи на те, що обидва до офіційного заміжжя вже мали значні доходи і заощадження, не уклала шлюбний контракт. Це означає, що Джей Ло і Аффлеку доведеться розділити все майно, нажите ними спільно або окремо за два роки у шлюбі, порівну.

Хто така Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка й талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою. У середині минулого року вона знову почала зустрічатися зі своїм колишнім коханим Беном Аффлеком. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Хто такий Бен Аффлек? Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

Хто така Дженніфер Лопес / Инфографика: Главред

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