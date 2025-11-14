З'явилося диво: Висоцька і Кончаловський стали батьками

Пара повідомила новину, яку приховувала довгий час від усіх.

Юлія Висоцька стала матір'ю дівчинки / Колаж Главред, фото скріншот

Російська телеведуча Юлія Висоцька, яка прославилася своїми кулінарними шоу та чоловіком-пенсіонером Кончаловським, стали батьками втретє.

Як відомо, у пари було двоє дітей - хлопчик і дівчинка. Після страшної ДТП донька Висоцької довгий час перебувала в комі і не змогла повернутися до нормального життя.

Юлія Висоцька розповіла про сім'ю/ edimdoma.ru

Тепер же, як пишуть російські пропагандисти, режисер і його дружина усиновили дівчинку.

"Часто думали про те, щоб усиновити/удочерити когось. І ось нещодавно в нас з'явилося таке диво - Соня. Соні чотири роки", - розповіла Висоцька в інтерв'ю.

Андрій Кончаловський та Юлія Висоцька / фото:peoples.ru

Про персону: Юлія Висоцька Юлія Висоцька - російська і білоруська актриса театру і кіно, письменниця, телеведуча і ресторатор. Заслужена артистка Росії. Лауреатка премій "Золотий орел", "ТЕФІ" і "Ніка". Як актриса найбільш відома за ролями у фільмах свого чоловіка Андрія Кончаловського. Вона також довгий час знімала авторську програму про кулінарію. Згодом багато роликів із цієї програми стали мемами.

