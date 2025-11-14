З'явилося диво: Висоцька і Кончаловський стали батьками

Коротко:
- Звідки взялася дитина
- Що сказала телеведуча
Російська телеведуча Юлія Висоцька, яка прославилася своїми кулінарними шоу та чоловіком-пенсіонером Кончаловським, стали батьками втретє.
Як відомо, у пари було двоє дітей - хлопчик і дівчинка. Після страшної ДТП донька Висоцької довгий час перебувала в комі і не змогла повернутися до нормального життя.
Тепер же, як пишуть російські пропагандисти, режисер і його дружина усиновили дівчинку.
"Часто думали про те, щоб усиновити/удочерити когось. І ось нещодавно в нас з'явилося таке диво - Соня. Соні чотири роки", - розповіла Висоцька в інтерв'ю.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Як раніше стало відомо, російська телеведуча Юлія Висоцька, яка прославилася своїми кулінарними шоу і чоловіком-пенсіонером Кончаловським, розповіла про життя свого сина.
Зазначимо, як повідомляв Главред, російського коміка Максима Галкіна, який публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, перевіряють в Ізраїлі через підозру в неповазі до держсимволу країни.
Вас також може зацікавити:
- Причина не відома: померла друга дружина Висоцького
- Боротьба з імперіалізмом: в Одесі вночі знесли бронзовий пам'ятник Висоцькому
- Дочка в комі 11 років: який вигляд має син Висоцької та Кончаловського
Про персону: Юлія Висоцька
Юлія Висоцька - російська і білоруська актриса театру і кіно, письменниця, телеведуча і ресторатор. Заслужена артистка Росії. Лауреатка премій "Золотий орел", "ТЕФІ" і "Ніка". Як актриса найбільш відома за ролями у фільмах свого чоловіка Андрія Кончаловського.
Вона також довгий час знімала авторську програму про кулінарію. Згодом багато роликів із цієї програми стали мемами.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред