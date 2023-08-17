В ОП відповіли Саркозі, який осоромився заявою щодо "спірних територій України"

У Ніколя Саркозі "фантастична злочинна логіка", заявив Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк жорстко відповів Ніколя Саркозі / Колаж: Главред, Фото: Facebook / Nicolassarkozy, скріншот

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що екс-президент Франції Ніколя Саркозі свідомо брав участь у злочинній змові для захоплення Росією українських територій.

"Фантастична злочинна логіка екс-президента Франції Ніколя Саркозі, в якій він виправдовує загарбницькі війни Росії, знову оголила одну з фундаментальних причин сьогоднішньої війни. Саме заохочення лідерами західних країн злочинних планів Путіна по захопленню чужих земель в 2008 і особливо в 2014 році сприяло початку повномасштабної агресії в Європі і масового вбивства українців", - написав Подоляк в четвер в соцмережі X.

"Заохочення Саркозі - це безпосередня співучасть у багаторічному злочині. Не можна заохочувати злочинців фразами "земля в обмін на мир". Немає ніяких "нових територій Росії", немає ніяких прав Росії на референдуми, немає ніяких культурних або мовних особливостей. Не можна торгувати чужими територіями, тому що ти боїшся когось або тому, що ти дружиш зі злочинцями", - заявив Подоляк.

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Він підкреслив, що "Крим і Донбас – безумовна територія України. І, відповідно, єдиний спосіб реально зупинити війну - це повернення на ці території міжнародного права. Що означає Тільки одне: Росія повинна програти".

"Менше провокацій, менше суперечливих заяв, менше заохочень до злочину. Не можна в 2023 році повторювати досвід Саркозі, який свідомо брав участь у злочинній змові для захоплення Росією українських територій з подальшою організацією масштабного геноциду і війни", - вказав Подоляк.

Скандальна заява Саркозі

Раніше екс-президент Франції заявив, що розглядає дипломатію як єдиний допустимий спосіб вирішення конфлікту в Україні і вважає, що без компромісу не обійтися.

Говорячи про "спірні території на Сході та Півдні України", Саркозі сказав, що "все залежатиме від ситуації "на землі".

На його думку, можливо, це питання можна вирішити "референдумами під суворим міжнародним контролем", оскільки "заморожений конфлікт обов'язково призведе до нового гарячого конфлікту".

Раніше у Зеленського відповили Саркозі на скандальні слова про війну. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву колишнього президента Франції Ніколя Саркозі з критикою допомоги ЄС Україні у відбитті агресії РФ.

Нагадаємо, Зеленський запросив Меркель і Саркозі в розтерзану Бучу, щоб показати "до чого призвела політика поступок Росії". Зеленський запропонував європейським політикам "побачити своїми очима закатованих українців і українок".

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