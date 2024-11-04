Після розповіді про розлучення: зірка "Кріпосної" вдруге вагітна

Трохи більше року тому Анна Сагайдачна розлучилася з батьком своєї першої дитини.

https://glavred.net/starnews/posle-rasskaza-pro-razvod-zvezda-krepostnoy-vo-vtoroy-raz-beremenna-10611164.html Посилання скопійоване

Анна Сагайдачна новини - Анна Сагайдачна оголосила про вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Короткий опис:

Анна Сагайдачна чекає на другу дитину

Акторка на останніх термінах вагітності

Сагайдачна лише чотири місяці тому оголосила, що розлучилася з батьком свого первістка

Українська акторка, яка зіграла Наталі Дорошенко в серіалі "Кріпосна", Анна Сагайдачна поділилася радісною новиною - вона чекає на другу дитину. Про це артистка розповіла у своєму блозі в Instagram.

Сагайдачна віртуозно приховувала свій делікатний стан, поки не відчула готовність розповісти про це шанувальниками. Зараз вона вже, ймовірно, перебуває на останніх термінах вагітності.

відео дня

На відео, яке з'явилося в блозі акторки, вона позує в білій сукні та з плюшевим ведмежам. Якої статі буде малюк та хто його батько, Сагайдачна поки приховує.

Анна Сагайдачна вже виховує 5-річного сина Тімура від Євгена Третяка. У червні 2024 року акторка повідомила, що вже близько року тому розлучилася з батьком своєї першої дитини.

Анна Сагайдачна новини - Анна Сагайдачна оголосила про вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Хто така Анна Сагайдачна? Анна Сагайдачна - українська акторка кіно, телебачення та дубляжу. Найбільш відома ролями в серіалах "Червона королева", "Кріпосна", "40+, або Геометрія кохання" тощо.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, як український шеф-кухар і суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський отримав відстрочку від мобілізації. Кулінар поділився своєю думкою про призов.

Також шоумен Андрій Бєдняков назвав справжню причину розлучення з дружиною Настею Короткою після 16 років разом. При цьому він закликав не брати приклад з його сім'ї.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред