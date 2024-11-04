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Після розповіді про розлучення: зірка "Кріпосної" вдруге вагітна

Анна Підгорна
4 листопада 2024, 16:34
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Трохи більше року тому Анна Сагайдачна розлучилася з батьком своєї першої дитини.
Анна Сагайдачна
Анна Сагайдачна новини - Анна Сагайдачна оголосила про вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Короткий опис:

  • Анна Сагайдачна чекає на другу дитину
  • Акторка на останніх термінах вагітності
  • Сагайдачна лише чотири місяці тому оголосила, що розлучилася з батьком свого первістка

Українська акторка, яка зіграла Наталі Дорошенко в серіалі "Кріпосна", Анна Сагайдачна поділилася радісною новиною - вона чекає на другу дитину. Про це артистка розповіла у своєму блозі в Instagram.

Сагайдачна віртуозно приховувала свій делікатний стан, поки не відчула готовність розповісти про це шанувальниками. Зараз вона вже, ймовірно, перебуває на останніх термінах вагітності.

відео дня

На відео, яке з'явилося в блозі акторки, вона позує в білій сукні та з плюшевим ведмежам. Якої статі буде малюк та хто його батько, Сагайдачна поки приховує.

Анна Сагайдачна вже виховує 5-річного сина Тімура від Євгена Третяка. У червні 2024 року акторка повідомила, що вже близько року тому розлучилася з батьком своєї першої дитини.

Анна Сагайдачна
Анна Сагайдачна новини - Анна Сагайдачна оголосила про вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Хто така Анна Сагайдачна?

Анна Сагайдачна - українська акторка кіно, телебачення та дубляжу. Найбільш відома ролями в серіалах "Червона королева", "Кріпосна", "40+, або Геометрія кохання" тощо.

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