Після розповіді про розлучення: зірка "Кріпосної" вдруге вагітна

Короткий опис:
- Анна Сагайдачна чекає на другу дитину
- Акторка на останніх термінах вагітності
- Сагайдачна лише чотири місяці тому оголосила, що розлучилася з батьком свого первістка
Українська акторка, яка зіграла Наталі Дорошенко в серіалі "Кріпосна", Анна Сагайдачна поділилася радісною новиною - вона чекає на другу дитину. Про це артистка розповіла у своєму блозі в Instagram.
Сагайдачна віртуозно приховувала свій делікатний стан, поки не відчула готовність розповісти про це шанувальниками. Зараз вона вже, ймовірно, перебуває на останніх термінах вагітності.
На відео, яке з'явилося в блозі акторки, вона позує в білій сукні та з плюшевим ведмежам. Якої статі буде малюк та хто його батько, Сагайдачна поки приховує.
Анна Сагайдачна вже виховує 5-річного сина Тімура від Євгена Третяка. У червні 2024 року акторка повідомила, що вже близько року тому розлучилася з батьком своєї першої дитини.
Хто така Анна Сагайдачна?
Анна Сагайдачна - українська акторка кіно, телебачення та дубляжу. Найбільш відома ролями в серіалах "Червона королева", "Кріпосна", "40+, або Геометрія кохання" тощо.
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