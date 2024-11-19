У Facebook повідомили про смерть Віктора Павліка: дружина видала гнівну тираду

Ви дізнаєтеся:
- Що сталося з Віктором Павліком
- Як відреагувала його дружина
Українська блогерка, бізнесвумен, концертна директорка і дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова розлютилася на пост у Facebook, у якому її чоловіка "поховали". "Зупинка серця", - інтригують у пості.
"Вибачте, але ФБ - це якийсь смітник", - написала вона на своїй сторінці в Instagram.
Вона також повідомила про те, що шукає тепер юриста, щоб розібратися з цією публікацією.
Як відомо, нещодавно Віктор Павлік переніс серйозну операцію і Катерина Репяхова сильно переживала цей період. Такі "новини" є сильним тригером і неприємним моментом для будь-кого.
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Як раніше писав Главред, раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.
Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.
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Хто такий Віктор Павлік?
Віктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
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