У Facebook повідомили про смерть Віктора Павліка: дружина видала гнівну тираду

Катерина Репяхова поділилася неприємною новиною.

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Віктор Павлік і Катерина Репяхова виховують разом сина/ колаж: Главред, фото: instagram.com/viktorpavlik, instagram.com/repyahovakate

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Що сталося з Віктором Павліком

Як відреагувала його дружина

Українська блогерка, бізнесвумен, концертна директорка і дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова розлютилася на пост у Facebook, у якому її чоловіка "поховали". "Зупинка серця", - інтригують у пості.

"Вибачте, але ФБ - це якийсь смітник", - написала вона на своїй сторінці в Instagram.

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Катерина Репяхова повідомила про фейк щодо смерті Віктора Павліка / Скриншот Instagram/repyahovakate

Вона також повідомила про те, що шукає тепер юриста, щоб розібратися з цією публікацією.

Як відомо, нещодавно Віктор Павлік переніс серйозну операцію і Катерина Репяхова сильно переживала цей період. Такі "новини" є сильним тригером і неприємним моментом для будь-кого.

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Як раніше писав Главред, раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.

Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.

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