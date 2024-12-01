"Пора купувати весільні дрони": Стерненко заручився та вперше показав наречену

У Мережі активно обговорюють заручини Сергія Стерненка.

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Сергій Стерненко одружується - Стерненко оголосив про заручини і показав наречену / колаж: Главред, фото: facebook.com/sternenko

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Як Стерненко оголосив про заручини

Хто є коханою активіста

Як у Мережі реагують на заручини Сергія Стерненка

Український волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко раніше не афішував своє особисте життя, в якому, як виявилося, настають великі зміни. У соціальних мережах він оголосив, що заручений зі своєю таємною коханою, і вперше показався в її товаристві.

Стерненко опублікував фото на тлі церкви. Закохані з абсолютно щасливими обличчями трималися за руки.

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"Заручилися. Дякую тобі за те, що завжди зі мною, у найважчі моменти життя та під час усіх злетів та падінь. Кохаю", - підписав пам'ятний кадр діяч.

Як повідомляє ТСН, імовірною нареченою Сергія Стерненка є Наталія Усатенко, яка раніше працювала у пресслужбі Уляни Супрун. Пара разом уже понад 5 років, познайомилися вони в Одесі.

У коментарях активіста, який уперше і настільки яскраво заявив про своє особисте життя, вітають із заручинами: "Як там кажуть: здоровʼячко та діточок", "Виходить, пора купувати весільні дрони?", "Мої вітання, ви чудові!", "Щастя молодим у сильній і вільній Україні", "Ми вимагаємо більше Стерненків" і т. д.

Сергій Стерненко одружується - Стерненко оголосив про заручини і показав наречену / instagram.com/s_sternenko

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Хто такий Сергій Стерненко? Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.

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