"Пора купувати весільні дрони": Стерненко заручився та вперше показав наречену

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Український волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко раніше не афішував своє особисте життя, в якому, як виявилося, настають великі зміни. У соціальних мережах він оголосив, що заручений зі своєю таємною коханою, і вперше показався в її товаристві.
Стерненко опублікував фото на тлі церкви. Закохані з абсолютно щасливими обличчями трималися за руки.
"Заручилися. Дякую тобі за те, що завжди зі мною, у найважчі моменти життя та під час усіх злетів та падінь. Кохаю", - підписав пам'ятний кадр діяч.
Як повідомляє ТСН, імовірною нареченою Сергія Стерненка є Наталія Усатенко, яка раніше працювала у пресслужбі Уляни Супрун. Пара разом уже понад 5 років, познайомилися вони в Одесі.
У коментарях активіста, який уперше і настільки яскраво заявив про своє особисте життя, вітають із заручинами: "Як там кажуть: здоровʼячко та діточок", "Виходить, пора купувати весільні дрони?", "Мої вітання, ви чудові!", "Щастя молодим у сильній і вільній Україні", "Ми вимагаємо більше Стерненків" і т. д.
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Хто такий Сергій Стерненко?
Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.
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