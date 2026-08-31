"За рахунок нахабства": відомий ведучий заговорив про стосунки з Тіною Кароль

Ви дізнаєтеся:
- Як познайомилися Олександр Попов і Тіна Кароль
- Які стосунки склалися у знаменитостей
Відомому українському ведучому Олександру Попову та співачці Тіні Кароль тривалий час приписували роман. У програмі "Тур зірками" ведучий відверто розповів, що насправді відбувалося у стосунках зірок.
Знайомство пари відбулося за лаштунками шоу "Голос країни", де Попов брав коментарі у зірок на бекстейджі. За словами ведучого, тоді багато колег буквально боялися підходити до співачки, однак він проявив сміливість.
"У той момент, коли її всі боялися, я не боявся. Я такий наївний хлопчина: "Ходімо туди до Тіни Кароль". А мені кажуть: "Ні, вона може і на три літери, і туди, куди тобі не треба ходити". А я ж просто хочу поговорити. Можливо, за рахунок нахабства вона подумала: "О, класно", - згадав Олександр.
Ведучий і артистка швидко знайшли спільну мову, і між ними зав'язалося тепле спілкування. Однак Попов підкреслив, що романтики чи повноцінних побачень у їхній історії так і не сталося - усе обмежилося дружбою.
Водночас ведучий відверто зізнався: якби він справді хотів перевести ці стосунки в романтичну площину, ініціатива мала б виходити виключно від нього. Ведучий, який нещодавно оголосив про розлучення, жартома попросив Тіну зв’язатися з ним.
"Тут я, звичайно, прогавив", - з іронією підсумував Олександр Попов.
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Про персону: Олександр Попов
Олександр Попов - ведучий каналу 1+1 Україна, ранкового проєкту "Сніданок. Вихідний", актор театру та кіно. Активно займається спортом, бігає марафони, підтримує благодійні справи та ініціативи, має подяку від військових. У фільмографії Олександра Попова - десятки ролей у популярних українських серіалах та фільмах. З 2024 року - ведучий шоу "Вечірній драйв" на "Авторадіо". У 2025 році Олександр Попов зацікавився кулінарією та спробував себе в ролі кулінарного блогера.
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