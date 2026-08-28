"Тотальний біль": ведуча заявила про другий "приліт" у її ЖК у Києві

Аліна Доротюк зазначила, що за два роки проживання в цьому житловому комплексі це вже другий випадок падіння російського дрона.

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Аліна Доротюк повідомила про другий "приліт" до її житлового комплексу в Києві / колаж: Главред, фото: instagram.com/dorotiuk

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Автомобіль Доротюк опинився в безпеці завдяки збігу обставин

Доротюк хоче побачити наслідки війни для Росії

Українська телеведуча, блогерка та інтерв'юерка Аліна Доротюк повідомила, що російський безпілотник вдруге за час її проживання влучив у житловий комплекс у Києві, де вона мешкає. Цього разу удар припав на парковку. Наслідки атаки вона показала в Instagram.

Доротюк зазначила, що за два роки проживання в цьому ЖК це вже другий випадок влучання російського дрона.

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"Кажуть, двічі в одне місце не прилітає. За два роки, що я тут живу, це другий приліт російського дрона в наш житловий комплекс. Цього разу - на парковку", - написала ведуча.

За словами Доротюк, її автомобіль уникнув пошкоджень виключно завдяки збігу обставин. Напередодні вона поїхала на відкриття Одеського кінофестивалю, а пізно ввечері залишила машину в іншому місці.

"Моє авто врятувало лише те, що я поїхала на відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю, а пізно ввечері припаркувала його в іншому місці", - розповіла вона.

Ведуча наголосила, що в результаті атаки люди не постраждали, однак вона висловила жаль через пошкоджене майно мешканців та емоційне напруження, яке українці відчувають під час російських ударів.

"І хоча всі живі, боляче за майно людей. Боляче через той стрес, який ми переживаємо щоразу під час цих "прильотів". Щодня гинуть незнайомі, але такі рідні українці… Це тотальний нестерпний біль", - зазначила Доротюк.

Вона також зізналася, що на тлі пережитого її переповнюють одночасно відчуття спустошення та бажання побачити наслідки війни для Росії.

"Сьогодні мене переповнює відчуття спустошення і водночас мрія - побачити, як Росія так само буде палати у вогні", - додала ведуча.

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Про особу: Аліна Доротюк Аліна Доротюк - українська ведуча, інтерв’юерка, журналістка, блогерка. Спеціалізується на світській журналістиці. Брала участь у створенні таких проєктів, як "Неймовірні історії кохання", "Неймовірна правда про зірок", "Зірковий шлях". Веде власний канал на YouTube (124 тис. підписників), у якому публікує інтерв’ю з відомими особистостями сучасної України.

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