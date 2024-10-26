Схудла на 45 кілограмів без дієт: українська актриса розкрила свій секрет

Любава Грешнова розповіла про те, як переживала свою вагу і спроби скинути її.

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Любава Грешнова розкрила секрет своєї пригоди / Колаж Главред, фото Viva

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Як за 7 місяців Любава Грешнова скинула 45 кг

Яку формулу винайшла для свого схуднення

Два головні секрети актриси

Українська актриса-харків'янка Любава Грешнова розповіла про "страшний період" у своєму житті.

Як розповіла вона в інтерв'ю журналу Viva, у цей час вона була впевнена, що більше не повернеться до акторської професії.

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"Після пологів я важила 95 кг, і в мене майже не було шансів скинути їх. Але тут доречна моя системність і дисципліна - я просто пробувала знову і знову. Це моє головне правило, яке поширюється на все - пробувати знову, поки не вийде. Цього я завжди вчу сина", - розповідає актриса.

За її словами, вона мучилася, плакала, здавалося, перепробувала всі види тренувань і дієт, але нічого не працювало.

"Потім винайшла формулу, знайшла свого тренера і за 7 місяців важила 55 кілограмів. Ідеальним рецептом виявилося все найпростіше - здорове системне харчування з максимально простих і недорогих продуктів (каші, риба, яйця, багато зелені та салатів), ну і, звісно, тренування. Обов'язковий здоровий сніданок - каша або білок, вдень - салат, каша, білок, на вечерю - салат і білок. Це найпростіша схема, за якою харчуються всі спортсмени, з легкими перекусами і без голодувань. Перед сном, якщо я була голодна, завжди їла огірки, відварені яйця або омлет і салат, - поділилася своїм секретом артистка.

Хто така Любава Грешнова? Любава Грешнова - українська актриса кіно і театру, телеведуча. Зіграла понад 70 ролей. Має волонтерське посвідчення. У квітні 2022 року Любава разом із чоловіком самотужки створила перші в Європі україномовні благодійні вистави для дітей і дорослих, метою яких є поширення української культури та ідентичності в інших країнах, повідомляє Вікіпедія.

За словами української акторки, саме тренер навчив її рахувати не калорії, а бачити в їжі білки, жири та вуглеводи, знати, що їсти чим і скільки чого потрібно з'їдати в пропорціях на день, щоб організм і м'язи відновлювалися та працювали.

"У період ефективного схуднення я постійно возила з собою судочки, їх було так багато, що люди казали: "Як ти худнеш, якщо весь час їси?". Але це не працює. Голодування і суворі дієти дають лише тимчасовий ефект і розлад харчової поведінки. Системне харчування і здоровий спосіб життя для мене - екологічне та ефективне рішення", - додала вона.

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Нагадаємо, раніше Любава Грешнова потрапила до лікарні, де їй провели хірургічну операцію. І хоч втручання виявилося незначним, воно сильно вразило артистку.

Раніше Любава Грешнова вперше розповіла, яку титанічну працю над своїм здоров'ям вона залишала за кадром популярного кіно та серіалів.

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