Україну "вибили" з топ-3: хто опинився серед лідерів Євробачення-2025

Букмекери визначили нового фаворита єврофанів.

https://glavred.net/starnews/ukrainu-vybili-iz-top-3-kto-okazalsya-sredi-liderov-evrovideniya-2025-10634318.html Посилання скопійоване

Хто переможе на Євробаченні-2025 - прогноз букмекерів / колаж: Главред, фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Коротко:

У трійку лідерів із п'ятого місця увірвався Ізраїль

Україна в топ-5, але перебуває в небезпечній позиції

Наприкінці минулого тижня Україна презентувала десять конкурсних пісень, одна з яких представлятиме нашу країну на Євробаченні. 8 лютого журі та українські єврофани оберуть свого конкурсанта.

За прогнозами букмекерів Україна за останні двадцять днів уперше залишила топ-3 країн із найвищими шансами на перемогу в Євробаченні-2025. Це сталося через карколомний прорив Ізраїлю, який уже визначився з конкурсантом - країна вирвалася відразу на друге місце, тим самим змістивши на один пункт Швецію, Україну (теперь четверта) та Італію (порівняно з минулим тижнем).

відео дня

Тим часом Велика Британія піднялася з десятого на дев'яте місце, відтіснивши Фінляндію. Найнижчі шанси на перемогу, 36 і 37 місце в рейтингу, зараз мають Албанія та Чорногорія.

Ізраїль, який лише за тиждень піднявся з п'ятого на друге місце рейтингу букмекерів, бере участь у Євробаченні з 1973 року (загалом 46 разів). На рахунку країни чотири перемоги (1978, 1979, 1998, 2018). Найгіршим результатом вважається 24 місце 2007 року.

Хто переможе на Євробаченні-2025 - прогноз букмекерів / eurovisionworld.com

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, хто переміг на Дитячому Євробаченні-2024, і яке місце на конкурсі посів Артем Котенко, юний артист з України, з піснею "Hear Me Now" ("Дім").

Також після публікації лонгліста Нацвідбору на Євробачення-2025 лідер популярного рок-гурту Хейтспіч нецензурно послав Тіну Кароль, яка цього року виконує роль музичного продюсера конкурсу.

Читайте також:

Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред