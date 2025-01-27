Україну "вибили" з топ-3: хто опинився серед лідерів Євробачення-2025

Коротко:
- У трійку лідерів із п'ятого місця увірвався Ізраїль
- Україна в топ-5, але перебуває в небезпечній позиції
Наприкінці минулого тижня Україна презентувала десять конкурсних пісень, одна з яких представлятиме нашу країну на Євробаченні. 8 лютого журі та українські єврофани оберуть свого конкурсанта.
За прогнозами букмекерів Україна за останні двадцять днів уперше залишила топ-3 країн із найвищими шансами на перемогу в Євробаченні-2025. Це сталося через карколомний прорив Ізраїлю, який уже визначився з конкурсантом - країна вирвалася відразу на друге місце, тим самим змістивши на один пункт Швецію, Україну (теперь четверта) та Італію (порівняно з минулим тижнем).
Тим часом Велика Британія піднялася з десятого на дев'яте місце, відтіснивши Фінляндію. Найнижчі шанси на перемогу, 36 і 37 місце в рейтингу, зараз мають Албанія та Чорногорія.
Ізраїль, який лише за тиждень піднявся з п'ятого на друге місце рейтингу букмекерів, бере участь у Євробаченні з 1973 року (загалом 46 разів). На рахунку країни чотири перемоги (1978, 1979, 1998, 2018). Найгіршим результатом вважається 24 місце 2007 року.
Євробачення-2025 - останні новини:
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Також після публікації лонгліста Нацвідбору на Євробачення-2025 лідер популярного рок-гурту Хейтспіч нецензурно послав Тіну Кароль, яка цього року виконує роль музичного продюсера конкурсу.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня.
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