Перша леді здивувала костюмом на Геловін: як вона прогулялася у вигляді панди

Перша леді не посоромилася вдягнути на себе дитячий і безпосередній образ.

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Джилл Байден порадувала своїм костюмом на Геловін / Колаж Главред, фото Х (Twitter), Instagram/drbiden

Коротко:

Перша леді вигуляла костюм панди

Джо Байден підтримав дружину

Джілл Байден подарувала дітям книжки

Президент Джо Байден і його дружина Джилл, яка переодяглася в гігантську панду, у середу востаннє приймали гостей на Південній галявині Білого дому.

Як пише АВС, перша леді раніше цього року взяла участь в анонсі Національного зоопарку про те, що до нього повертаються панди. До слова, вони прибули до столиці США в середині жовтня, і Джилл Байден одягла костюм панди як "вітальний жест".

відео дня

Пізніше вона і президент вийшли на вулицю на заході сонця і провели близько години, роздаючи частування. Байден, одягнений у костюм і краватку, розкладав коробки шоколадних цукерок по сумках дітей, тоді як перша леді роздавала дітям примірники книги "10 моторошних гарбузів".

Дебати Байдена і Трампа - що відомо 27 червня у США відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом. За оцінками глядачів та експертів, чинний глава Білого дому провалив їх, а явним переможцем став республіканець. І це незважаючи на те, що Трампа "спіймали" одразу на тридцяти неправдивих заявах. У Байдена таких було всього дев'ять. Опитування Wall Street Journal показало, що Трамп перемагає Байдена з різницею 48% проти 42%, а опитування New York Times/Siena показало, що перевага Трампа над Байденом збільшилася на три пункти до 49% проти 43%. Згідно з даними опитування Ipsos і вебсайту 538, незважаючи на перемогу Трампа над Байденом у першому турі дебатів із показниками 60% проти 21%, обидва кандидати майже не втратили свої електоральні позиції. Демократи можуть достроково висунути кандидатуру Джо Байдена на президентські вибори у США, щоб припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну після виступу на дебатах із його опонентом Дональдом Трампом. За словами співрозмовників видання Bloomberg, це може статися вже 21 липня, коли відбудеться засідання комітету партії. Президент США Джо Байден заявив співробітниками своєї виборчої кампанії, що не планує йти з президентських перегонів і продовжить боротьбу за другий термін у Білому домі.

Очікувалося, що протягом дня через ворота Білого дому пройдуть до 8000 осіб, включно зі студентами та дітьми.

На відео - епічна поява подружжя Байденів:

Джо і Джилл Байден напередодні Гелловіну / Скріншот Х (Twitter)

Джилл Байден вбралася в костюм гігантської панди для Hollaween минулої ночі



Це дуже тривожно, особливо з огляду на факти, які стосуються того, що "Панда-Очі" мають на увазі... стосовно дітей.



Щоб внести більше огиди в ситуацію, Джо Байден буквально погриз кілька дітей. pic.twitter.com/YdLGltaBKx - Steve Witkoff (@stevewitkof) October 31, 2024

Як відомо, президент США Джо Байден відмовився від своєї заявки на переобрання в липні. Він залишає свою посаду президента Америки в січні.

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Як раніше писав Главред, раніше американська суперпопулярна поп-зірка Тейлор Свіфт підтримала кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс на пост президента після напружених дебатів із колишнім президентом Дональдом Трампом.

Раніше також між легендою світового кіно, актором Робертом Де Ніро і скандальним колишнім президентом США Дональдом Трампом розгорівся публічний скандал. 80-річний артист назвав того "клоуном", коли в Нью-Йорку проходило судове засідання у справі екс-господаря Білого дому.

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