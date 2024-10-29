Україна має завдати удару по північнокорейським війська: Байден назвав умову

Байден заявив, що стурбований присутністю північнокорейських військ на території Курської області.

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Байден назвав умову для ударів по військових КНДР / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ua.depositphoto.com

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Байден дозволяє бити по північнокорейських військових

У якому випадку США дозволяють бити по корейцях

Росія залучає північнокорейських солдатів для війни в Україні. Військові ЗСУ мають завдати удару по них. Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Reuters.

При цьому він додав, що Україна повинна завдавати ударів у відповідь, якщо корейці перейдуть на нашу територію.

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"Якщо вони перетнуть кордон України, то так", - відповів Байден на запитання, чи мають українські воїни завдавати удари.

Байден також зазначив, що він стурбований інформацією про присутність військ Північної Кореї на території Курської області.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військові з Північної Кореї, ймовірно, вже прибули до Курської області Росії, хоча українські сили поки що не стикалися з ними на полі бою, зазначив речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник.

29 жовтня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем, під час якої обговорювали можливу участь північнокорейських військових у російській агресії проти України. Зеленський зазначив, що війна набуває міжнародного характеру і виходить за межі конфлікту між двома країнами.

Крім того, північнокорейські війська, ймовірно, потрапили під обстріл Сил оборони України на лінії фронту в Курській області, про що журналістам повідомило джерело в Державній прикордонній службі, пише El Pais.

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