Повідомляється, що акторці викликали швидку і її доправили в лікарню.

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Ірину Муравйову госпіталізували / Колаж Главред, фото 7 Дней, Mash

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Що сталося з Іриною Муравйовою

Що сказав її син

Народна артистка терористичної Росії Ірина Муравйова, відома за фільмом "Москва сльозам не вірить", потрапила до лікарні.

За даними російського пропагандистського телеграм-каналу Mash, 75-річній акторці швидку викликали через різкий біль у кишечнику.

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Пізніше стало відомо про те, що Муравйова перебувала в стаціонарі, артистку вже відпустили додому, лікарі веліли їй пройти обстеження.

Тим часом пізніше пропагандисти опублікували звернення сина актриси, який всіляко спростував госпіталізацію матері. Як це часто роблять родичі нездорових знаменитостей, він назвав новину фейком і заявив, що мати почувається на 30 років молодшою.

З правдою тут нічого спільного немає. Ніхто не госпіталізував, весь ранок дзвонять, придумують. Років на 30 молодше себе почуває, ніж є, - розповів син артистки.

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Раніше Главред писав про те, що популярного російського телеведучого Юрія Ніколаєва екстрено госпіталізували в реанімацію після непритомності. 75-річному народному артисту РРФСР стало погано 10 листопада. Російські пропагандисти пишуть, що в нього різко впав тиск - і він знепритомнів. Лікарі приїхали в його квартиру в Хамовниках і терміново повезли чоловіка в лікарню. Зараз він проходить необхідні обстеження і терапію.

У вересні стало відомо про те, що батько російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, Бедрос Кіркоров госпіталізований. Зазначимо, йому вже виповнилося 92 роки.

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