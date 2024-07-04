У мережі з'явилося перше фото Отара Кушанашвілі після реанімації

Телеведучий і журналіст Отар Кушанашвілі, який засудив напад Росії на Україну і був госпіталізований у важкому стані, показав перше фото з лікарні.
На тлі чуток про те, що журналісту діагностували онкологію, він має непоганий вигляд, позуючи на лікарняному ліжку. Як пишуть пропагандисти, знімок у соцмережі виставив сам Кушанашвілі.
Хто такий Отар Кушанашвілі
Отар Кушанашвілі - грузинський і російський журналіст, музичний критик, репортер, телеведучий, актор, колумніст, ютубер і співак. Називає себе "антипубліцистом".
"729 крапельниць за три дні під пісню "Но впереди вся осень, ты мне нужен очень, и я тебе нужна, я тебе нужна", - поділився під знімком 54-річний журналіст.
"Ну, ось такі випробування, хлопці. Але ви всі повинні пам'ятати, що я з найбільш непохитних шахраїв. Бережіть себе і своїх. А мені зараз дозволили пити кефір!" - похвалився Кушанашвілі.
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Раніше також стало відомо про те, що Отар Кушанашвілі був госпіталізований у важкому стані і виявився серйозно хворим. У Отара Кушанашвілі виявили ракову пухлину, зараз його оперують. Про це повідомив друг шоумена Володимир Полупанов.
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