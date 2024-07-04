У мережі з'явилося перше фото Отара Кушанашвілі після реанімації

Грузинський журналіст опинився в лікарні у важкому стані.

https://glavred.net/stars/v-seti-poyavilos-pervoe-foto-otara-kushanashvili-posle-reanimacii-10578182.html Посилання скопійоване

Отар Кушанашвілі опинився в лікарні / Колаж Главред, фото Mash, prodoctorov.ru

Телеведучий і журналіст Отар Кушанашвілі, який засудив напад Росії на Україну і був госпіталізований у важкому стані, показав перше фото з лікарні.

На тлі чуток про те, що журналісту діагностували онкологію, він має непоганий вигляд, позуючи на лікарняному ліжку. Як пишуть пропагандисти, знімок у соцмережі виставив сам Кушанашвілі.

Хто такий Отар Кушанашвілі Отар Кушанашвілі - грузинський і російський журналіст, музичний критик, репортер, телеведучий, актор, колумніст, ютубер і співак. Називає себе "антипубліцистом". відео дня

"729 крапельниць за три дні під пісню "Но впереди вся осень, ты мне нужен очень, и я тебе нужна, я тебе нужна", - поділився під знімком 54-річний журналіст.

Отар Кушанашвілі вийшов на зв'язок / Фото старить

"Ну, ось такі випробування, хлопці. Але ви всі повинні пам'ятати, що я з найбільш непохитних шахраїв. Бережіть себе і своїх. А мені зараз дозволили пити кефір!" - похвалився Кушанашвілі.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Пропагандистка, фанатка терориста Путіна, телеведуча Тіна Канделакі допомогла розігнати по всьому інтернету образи на адресу Путіна.

Раніше також стало відомо про те, що Отар Кушанашвілі був госпіталізований у важкому стані і виявився серйозно хворим. У Отара Кушанашвілі виявили ракову пухлину, зараз його оперують. Про це повідомив друг шоумена Володимир Полупанов.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред