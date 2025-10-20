"Вихаркує наслідки": актор-військовий різко "проїхався" по Цимбалюку

Колега Тараса Цимбалюка розповів про неприйняття його у ролі військовослужбовця.

Тараса Цимбалюка розкритикували за ролі військових / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Ви дізнаєтесь:

Військовий розкритикував Тараса Цимбалюка

Чому захисники України не сприймають його у ролі військовослужбовця

Український актор Володимир Ращук, який наразі є військовослужбовцем ЗСУ, висловився про відомого актора та головного героя шоу "Холостяк" Тараса Цимбалюка. У інтерв'ю "Коротко про" він розповів, чому захисники України не сприймають Тараса у ролі військових, та які наслідки його можуть чекати.

На інтерв'ю згадали про скандал, який відбувся з Цимбалюком раніше. Актор-військовий Даніїл Мірешкін висловився, що Тарас не мав права одягати військову форму "Азова". Мірешкін зазначив, що актор не має стосунку до української армії та зіпсував свою репутацію дружбою з Анною Алхім. Володимир підтримав свого колегу, зазначивши, що військових у фільмах мають грати лише актори, які бачили фронт.

"Це дуже важка тема і дуже неоднозначна. Я вважаю, що військових мають грати військові. Тим паче, у нас достатня кількість хлопців, які пішли з нашої цивільної професії захищати країну, і вони гідні того, щоб саме вони такі ролі грали", — відповів на запитання військовий.

Тарас Цимбалюк - скандал / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Ращук розповів, наскільки цінними для захисників є їхні відзнаки, здобуті кров'ю та потом у справжньому бою. Він пригадав свої емоції після отримання берету та порівняв виконання ролей військових цивільними зі зрадою з дружиною військового, поки він на війні.

"Якщо їм дозволяє совість вдягати форму, до якої вони не мають відношення, шеврони, за яких вони не харкали… Це, звісно, дуже образливо. Я вам навіть не можу передати словами відчуття, як після оточення в Рубіжному, після облави Сіверськодонецька, будучи солдатом, став командиром роти, і ми 26 днів там стояли без мостів, без провізії, без постачання, – отримав берет. У мене руки трусилися, я плакав. Для мене це була велика честь. Навіть не нагорода, не орден, не значок якийсь. Для мене це було щось надзвичайне. А люди просто так можуть вдягати. Це на їхній совісті", — поділився Володимир.

Тарас Цимбалюк - Холостяк / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Також військовий зазначив, що подібна практика може мати наслідки навіть для зіркового актора.

"Цимбалюк уже вихаркує наслідки того, що він робить. Я впевнений", — підсумував Володимир Ращук.

Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що український актор Тарас Цимбалюк, який став головним героєм шоу "Холостяк-14", розповів про свої два невдалі шлюби. У першому випуску шоу він відверто розповів, що стало причиною розриву з його дружинами.

Також український відомий актор і військовослужбовець Данііл Мірешкін відреагував на те, що Тарас Цимбалюк показався у військовій формі на зйомках. Він заявив, що актор зіпсував свою репутацію.

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

