Залишилося три місяці: хвора на рак Лерчек відповіла на хейт

Лерчек зважилася на відверте інтерв’ю, щоб відповісти хейтерам.

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Хвора на рак Лерчек дала інтерв’ю / Колаж "Главред", фото "ЕГ"

Коротко:

Що сказала Лерчек

Чому їй довелося піти на інтерв'ю

Російська ведуча, блогерка та багатодітна мати Лерчек (справжнє ім’я — Валерія Чекаліна), яка хворіє на рак шлунка четвертого ступеня, вирішила виступити в інтерв’ю та відповісти всім своїм хейтерам.

Як пишуть російські пропагандисти, росіяни почали критикувати блогерку, яка хворіє на рак, за те, що вона іноді з’являється на вечірках, а також іноді відвідує спортзал.

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Лерчек має серйозний діагноз / фото: Стархіт

У мережі писали, що з четвертою стадією раку, нібито, неможливо займатися спортом або ходити на свята.

"Так, іноді мені буває погано, але іноді я почуваюся добре… Я беру від життя все. Бо я не знаю, скільки мені залишилося. Можливо, мені залишилося, не знаю, десь три місяці, а може, 30 років… Багато в чому мені допомагає й мій настрій, у мене є заради чого жити. Багато в чому мені допомагає й мій настрій, у мене є заради чого жити", — зізналася молода жінка.

Блогерка Лерчек втратила своє волосся / Скріншот Instagram/ler_chek

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Про особу: Лерчек Лерчек — (Валерія Чекаліна) — популярна російська блогерка та підприємниця, відома під псевдонімом Лерчек.

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