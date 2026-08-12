"Дав метастази в кістки": зірка серіалу "Офіс" повідомила про рак 4 стадії

53-річна актриса відверто розповіла про рак молочної залози, який перейшов у невиліковну стадію.

https://glavred.net/stars/dal-metastazy-v-kosti-zvezda-seriala-ofis-soobshchila-o-rake-4-stadii-10787915.html Посилання скопійоване

Люсі Девіс невиліковно хвора / колаж: Главред, фото: instagram.com, Люсі Девіс

Ви дізнаєтеся:

Яке зізнання зробила Люсі Девіс щодо свого здоров’я

Як зірка справляється з невиліковним діагнозом

Знаменита британська актриса Люсі Девіс, найбільш відома за ролями в серіалі "Офіс" та фільмі "Чудо-жінка", зробила особисте зізнання. У Instagram 53-річна зірка розповіла, що вже півтора року бореться з раком молочної залози четвертої стадії.

За словами Девіс, хвороба виявилася невиліковною і дала метастази в кістки - зокрема, уражені хребет, праве стегно та ребра. Проходити хіміотерапію, як зізнається актриса, вже занадто пізно.

відео дня

Люсі Девіс - діагноз / фото: instagram.com, Люсі Девіс

"Півтора року тому мені поставили діагноз: рак молочної залози 4-ї стадії, який дав метастази в кістки... Рак невиліковний, і для хіміотерапії вже занадто пізно. Ущільнення, яке я спочатку відчула, не було "грудкою" як такою, скоріше маленькою твердою плямочкою. Зовсім крихітним. Я ледь не проігнорувала це і не пішла до лікаря. Тому я хочу сказати всім: не ігноруйте нічого - перевіряйте абсолютно все!" - застерегла зірка.

Актриса не приховує, що відчуває сильний фізичний біль. Через ураження кісток їй важко довго стояти чи ходити, тому періодично доводиться користуватися інвалідним візком. Однак Девіс категорично просить не жаліти її.

Люсі Девіс хвора на рак / фото: instagram.com, Люсі Девіс

"Я не боюся того, що буде далі. Я змирилася з цим. Для мене відхід із фізичного тіла - це просто повернення додому. Увесь біль і скорбота випадуть на долю моєї родини, їм зараз набагато важче, ніж мені", - вважає Люсі.

Незважаючи на важку хворобу, Люсі Девіс налаштована максимально повноцінно прожити час, що залишився. Вона заявила, що має намір продовжувати акторську кар’єру, а також активно займатися захистом прав тварин.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Анатолій Анатоліч прокоментував чутки про регулярні візити до будинку Влада Ями, який виїхав до США. Шоумен відповів на звинувачення дружини Володимира Остапчука, яка під час конфлікту нагадала йому про тісний зв'язок із кумом-хореографом, що втік за кордон.

Також син Аліни Гросу Марк-Габріель росте настільки швидко, що це стало проблемою для зіркової мами. Українська співачка розповіла, що через різкі стрибки зросту малюка їй доводиться терміново міняти його гардероб, оскільки колишній одяг йому вже малий.

Читайте також:

Про шоу: серіал "Офіс" Серіал "Офіс" - американський ситком, створений на основі однойменного популярного серіалу каналу BBC, володар численних премій "Золотий глобус", "Еммі" та "Peabody Awards", знятий у стилі псевдодокументалістики, розповідає про кумедне, а часом і зворушливе життя співробітників одного офісу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред