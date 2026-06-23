Російська блогерка, яка хворіє на рак, зробила зворушливу заяву

Блогерка Лерчек зраділа невеликому подарунку, який їй подарували напередодні.

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Лерчек хворіє на рак четвертої стадії / колаж: Главред, фото: Стархіт

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Про що повідомила блогерка

Хто відібрав у неї все

Російська телеведуча, блогерка та багатодітна мати Лерчек (справжнє ім’я — Валерія Чекаліна), яка хворіє на рак шлунка четвертого ступеня, зробила розпачливу заяву щодо російської влади.

Як пишуть російські пропагандисти, російська підприємниця Ксенія Владикіна, яка раніше працювала з Лерою, подарувала їй каблучку з білого золота з трьома діамантами. Ця прикраса виготовлена спеціально для Чекаліної, на її зворотному боці можна побачити напис "Лера, живи".

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Блогерка Лерчек втратила своє волосся та гроші / Скріншот Instagram/ler_chek

Хвора російська блогерка дуже зраділа подарунку. "Така краса, велике спасибі! — вимовила вона, тримаючи в руках каблучку. — У мене все відібрали, буду ось це носити".

Очевидно, що Чекаліна має на увазі російську владу, яка відібрала у неї все і не давала їй можливості дізнатися свій діагноз.

Що сталося з Лерчек

Зазначимо, що російська блогерка Лерчек страждає на четверту стадію раку шлунка з метастазами в ноги, легені та мозок. Дівчина перебувала під домашнім арештом і не змогла вчасно пройти обстеження.

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Про особу: Лерчек Лерчек — (Валерія Чекаліна) — популярна російська блогерка та підприємниця, відома під псевдонімом Лерчек.

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