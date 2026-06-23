Російська блогерка, яка хворіє на рак, зробила зворушливу заяву

Коротко:
- Про що повідомила блогерка
- Хто відібрав у неї все
Російська телеведуча, блогерка та багатодітна мати Лерчек (справжнє ім’я — Валерія Чекаліна), яка хворіє на рак шлунка четвертого ступеня, зробила розпачливу заяву щодо російської влади.
Як пишуть російські пропагандисти, російська підприємниця Ксенія Владикіна, яка раніше працювала з Лерою, подарувала їй каблучку з білого золота з трьома діамантами. Ця прикраса виготовлена спеціально для Чекаліної, на її зворотному боці можна побачити напис "Лера, живи".
Хвора російська блогерка дуже зраділа подарунку. "Така краса, велике спасибі! — вимовила вона, тримаючи в руках каблучку. — У мене все відібрали, буду ось це носити".
Очевидно, що Чекаліна має на увазі російську владу, яка відібрала у неї все і не давала їй можливості дізнатися свій діагноз.
Що сталося з Лерчек
Зазначимо, що російська блогерка Лерчек страждає на четверту стадію раку шлунка з метастазами в ноги, легені та мозок. Дівчина перебувала під домашнім арештом і не змогла вчасно пройти обстеження.
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Про особу: Лерчек
Лерчек — (Валерія Чекаліна) — популярна російська блогерка та підприємниця, відома під псевдонімом Лерчек.
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