Що мають зробити США і Європа, щоб Україна перемогла у війні: Forbes дав чітку відповідь

Голова правління Forbes Media Стів Форбс перерахував, що США, НАТО та європейські країни мають зробити вже зараз, щоб Україна пережила зиму.

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Як допомогти Україні перемогти Росію / Колаж: Главред, фото: Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

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Україна отримала лише третину перехоплювачів проти 2025 року

Парк F-16 налічує 39 літаків замість обіцяних 79

Forbes радить передати Києву 50+ винищувачів зі складів США

Україна отримала цього року лише третину протиракетних перехоплювачів порівняно з тим самим періодом 2025-го - і саме цей дефіцит переконує диктатора Володимира Путіна, що війна складається на його користь. Про це у власній колонці написав голова правління та головний редактор Forbes Media Стів Форбс.

Він переконаний, що ресурсів у західних партнерів достатньо, а проблема - виключно у швидкості рішень.

"США та союзники по НАТО можуть і повинні зупинити цю катастрофу, що насувається", - наголосив він.

Розрив між обіцяним і реально переданим Форбс демонструє на цифрах. Комплекси Patriot, які надійно збивають російську балістику, працюють в умовах браку ракет-перехоплювачів, а український парк F-16 налічує 39 машин замість 79 задекларованих. Дорогі винищувачі при цьому змушені витрачати льотні години на "Шахеди", збивати які мають наземні засоби.

Паралельно противник змінює тактику: реактивні модифікації "Шахедів" рухаються так швидко, що значна частина українських дронів-перехоплювачів їх просто не наздоганяє, а виробництво балістичних і крилатих ракет у РФ швидко зростає.

У Кремля дві цілі

Пріоритети російських повітряних кампаній цієї осені Форбс описує як подвійний удар - по обороноздатності та по тилу.

"У Москви дві великі цілі: запуск більшої кількості балістичних ракет по українських об’єктах, щоб підірвати здатність Києва виробляти власні балістичні ракети; нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі України, щоб позбавити країну опалення та електроенергії напередодні зими. Лікарні, залізниці, школи та комерційні підприємства також є цілями. Путін вважає, що це все зламає волю України до боротьби та підготує її до капітуляції перед Кремлем", – написав головний редактор видання.

Що мають зробити Вашингтон і Європа

Першим кроком для американської адміністрації Форбс називає негайне надання пріоритету поставкам перехоплювачів і прискорення випуску ракет для Patriot, а також загальне розширення виробничих потужностей. Окремо він нагадує історію з ліцензією: Дональд Трамп обіцяв Україні право на власний випуск комплексів Patriot і ракет до них, але згодом від цієї обіцянки відмовився.

"Президент повинен дотриматися своєї обіцянки й дозволити Україні виробляти перехоплювачі всередині країни, а не залежати повністю від поставок з-за кордону", – вважає Форбс.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Друга вимога стосується авіації - щонайменше 50 винищувачів для захисту від зимових ракетних ударів.

"Це має бути легко. У США понад 800 винищувачів F-16. НАТО також має надати 30 або більше таких літаків зі своїх запасів", - зазначив він.

Від Бельгії, Данії, Нідерландів, Норвегії та Німеччини автор колонки очікує передачі частини власних запасів ракетних систем. Не менш критичним він вважає фінансовий складник.

"Європа також має профінансувати пакет допомоги на суму $70 млрд, запрошений Києвом на 2026 рік. Скоординоване та передбачуване фінансування має таке ж важливе значення, як і сама техніка", – підкреслив головний редактор видання.

Наслідки затримок, за його оцінкою, першими відчують не військові, а цивільні: скорочення поставок винищувачів на тлі зростання інтенсивності атак серйозно вдарить по населенню вже цієї зими.

"Ефективні дії необхідні вже зараз. Чого не розуміють американські ізоляціоністи та пропутінський хор, так це того, що оборона України – це, зрештою, і наша оборона", – підсумував Форбс.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Кремль, ймовірно, усвідомлює зростання суспільного невдоволення війною в Україні, оскільки українські удари по російському тилу призводять до зростання внутрішніх витрат.

Раніше Зеленський повідомив, що внутрішні документи РФ підтверджують підготовку мобілізації на осінь після імітації парламентських виборів. План кремлівського диктатора Володимира Путіна нескладний.

Напередодні стало відомо, що швидкість та якість підготовки до нового опалювального сезону у Києві та містах-мільйонниках не відповідає реаліям. Тому українцям треба готуватися до складної зими.

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