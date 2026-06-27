"Я злетіла, ти — прощавай": Лорак розповіла про розбите серце й втекла з дочкою

Коротко:
- Що сказала Лорак
- Куди вона втекла з донькою
Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, несподівано заспівала про своє розбите серце.
На тлі критики її стосунків з іспанцем Ісааком Віджраку Лорак опублікувала сторіз із дивними посланнями. "Я злетіла, ти прощавай", — написала Лорак на сторінці в Instagram.
Крім того, на одному з її сторіз з’явився дивний напис. "Hasta la vista, моя любов", — написала Лорак.
Пізніше вона опублікувала відео в сторіз із Греції, куди втекла зі своєю донькою Софією. Відпочивати вона вирушила без свого інструктора з йоги Ісаака Віджраку.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше легендарного американського артиста, актора та співака Лайонела Річі терміново доставили до лікарні після того, як йому стало зле на сцені, і він раптово достроково завершив свій концерт.
Раніше також Джейден Джеймс Федерлайн і Шон Престон Федерлайн — діти Брітні від колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна — офіційно дебютували як моделі на Тижні моди в Парижі, взявши участь у показі чоловічої колекції Vetements весна/літо 2027 26 червня.
Вас також може зацікавити:
- Дочка Лорак епічно зганьбилася в мережі: ганебне фото
- Корсет, крила, декольте: як дочка Лорак відсвяткувала 15 років
- В Україні знайшли багатства Ані Лорак на мільйони доларів — подробиці
Про особу: Ані Лорак
Ані Лорак — співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред