"Я злетіла, ти — прощавай": Лорак розповіла про розбите серце й втекла з дочкою

Продажна Лорак разом із дочкою покинула терористичну Росію.

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Концерти Ані Лорак скасовують у РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

Що сказала Лорак

Куди вона втекла з донькою

Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, несподівано заспівала про своє розбите серце.

На тлі критики її стосунків з іспанцем Ісааком Віджраку Лорак опублікувала сторіз із дивними посланнями. "Я злетіла, ти прощавай", — написала Лорак на сторінці в Instagram.

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Лорак втекла з донькою / Фото Instagram/anilorak

Лорак втекла з донькою / Фото Instagram/anilorak

Крім того, на одному з її сторіз з’явився дивний напис. "Hasta la vista, моя любов", — написала Лорак.

Пізніше вона опублікувала відео в сторіз із Греції, куди втекла зі своєю донькою Софією. Відпочивати вона вирушила без свого інструктора з йоги Ісаака Віджраку.

Лорак втекла з донькою / Фото Instagram/anilorak

Лорак втекла з донькою / Фото Instagram/anilorak

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Про особу: Ані Лорак Ані Лорак — співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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