Як Фріске: стан онкохворої блогерки з Росії погіршився

Хвора на рак Лерчек продовжує боротися за своє життя.

У російської телеведучої Лерчек рак четвертої стадії / Колаж Главред, фото Стархіт

Російська ведуча, блогерка та багатодітна мати Лерчек (справжнє ім'я — Валерія Чекаліна), яка хворіє на рак шлунка четвертого ступеня, з'явилася на відео, на якому чітко видно, що їй стало гірше.

Під час однієї з хіміотерапій близький друг Лерчек, фотограф Гоша Камаєв, опублікував важкі кадри у своєму Instagram. За його словами, Лері стало зле на тлі "хімії", яку молода жінка проходить в онкоцентрі імені Блохіна.

Хвора на рак Лерчек бореться за життя / Фото Instagram/gosha_kamaev

На відео видно, як змінилася російська блогерка. Її стан різко погіршився і вона сильно набрякла, при цьому інтернет-користувачі відзначають, що Лерчек "набрякла як Жанна Фріске".

"Сьогодні важкий день. Лері було дуже погано від хіміотерапії. Незважаючи ні на що, Лєра намагається налагодити робочі процеси і думає, як вирішити фінансові складнощі. Намагаємося вмовити скасувати всі плани", — написав Камаєв.

Зазначимо, що російська блогерка Лерчек страждає від четвертої стадії раку шлунка з метастазами в ноги, легені, мозок. Дівчина перебувала під домашнім арештом і не змогла вчасно пройти обстеження.

Зараз Валерія Чекаліна проходить курси променевої та хіміотерапії. Лікарі не дають позитивних прогнозів, а стан ведучої поступово погіршується.

Про особу: Лерчек Лерчек — (Валерія Чекаліна) — популярна російська блогерка та підприємниця, відома під псевдонімом Лерчек.

