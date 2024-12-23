Олімпійська чемпіонка Анжеліка Терлюга вперше стала мамою - подробиці

Коротенько:
- Терлюга і Зарецький після 3 років офіційного шлюбу вперше стали батьками
- Каратистка показала новонароджену дитину, розкрила її ім'я та стать
Українська каратистка, срібна призерка на Олімпійський іграх-2020 у Токіо Анжеліка Терлюга похизувалася новим досягненням - перемогою, яка назавжди посяде в її серці особливе місце. У своєму блозі в Instagram вона повідомила, що вперше стала мамою.
Спортсменка народила дівчинку, яку назвала Ніколь. Донька Терлюги з'явилася на світ ще 21 грудня.
Щаслива мама опублікувала перше фото з малятком - крихітна ніжка Ніколь, укладена в "сердечко" з рук люблячих батьків. "Найбільше щастя - це тримати в руках цілий світ" (перефразована цитата Орхана Памука - прим. редактора), - підписала знімок каратистка.
Батьком Ніколь став Володимир Зарецький - чоловік Анжеліки Терлюги, тренер, брат каратистки Ірини Зарецької. Пара одружилася у вересні 2021 року.
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Хто така Анжеліка Терлюга?
Анжеліка Терлюга - українська каратистка, срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року. Заслужений майстер спорту України. Змагається у ваговій категорії до 55 кг. Її двічі визнавали найкращою спортсменкою України: у травні 2018 року та в січні 2020 року. У 2018 році очолила рейтинг Міжнародної федерації карате у своїй ваговій категорії. У 2021 році увійшла до рейтингу Forbes.ua 30 до 30, повідомляє Вікіпедія.
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