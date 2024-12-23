Олімпійська чемпіонка Анжеліка Терлюга вперше стала мамою - подробиці

Спортсменка та її чоловік уже розкрили стать та ім'я немовляти, а також показали його перше фото.

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Анжеліка Терлюга народила - Анжеліка Терлюга і Володимир Зарецький вперше стали батьками / колаж: Главред, фото: instagram.com/anzhelika_terliuga

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Терлюга і Зарецький після 3 років офіційного шлюбу вперше стали батьками

Каратистка показала новонароджену дитину, розкрила її ім'я та стать

Українська каратистка, срібна призерка на Олімпійський іграх-2020 у Токіо Анжеліка Терлюга похизувалася новим досягненням - перемогою, яка назавжди посяде в її серці особливе місце. У своєму блозі в Instagram вона повідомила, що вперше стала мамою.

Спортсменка народила дівчинку, яку назвала Ніколь. Донька Терлюги з'явилася на світ ще 21 грудня.

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Щаслива мама опублікувала перше фото з малятком - крихітна ніжка Ніколь, укладена в "сердечко" з рук люблячих батьків. "Найбільше щастя - це тримати в руках цілий світ" (перефразована цитата Орхана Памука - прим. редактора), - підписала знімок каратистка.

Батьком Ніколь став Володимир Зарецький - чоловік Анжеліки Терлюги, тренер, брат каратистки Ірини Зарецької. Пара одружилася у вересні 2021 року.

Анжеліка Терлюга народила - Анжеліка Терлюга та Володимир Зарецький вперше стали батьками / instagram.com/anzhelika_terliuga

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Хто така Анжеліка Терлюга? Анжеліка Терлюга - українська каратистка, срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року. Заслужений майстер спорту України. Змагається у ваговій категорії до 55 кг. Її двічі визнавали найкращою спортсменкою України: у травні 2018 року та в січні 2020 року. У 2018 році очолила рейтинг Міжнародної федерації карате у своїй ваговій категорії. У 2021 році увійшла до рейтингу Forbes.ua 30 до 30, повідомляє Вікіпедія.

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