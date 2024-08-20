Українська зірка Олімпіади повідомила про вагітність

Пара поділилася радісною новиною на своїх сторінках у соціальних мережах.

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Анжеліка Терлюга з чоловіком стануть батьками / Колаж Главред, фото Instagram/https://www.instagram.com/anzhelika_terliuga/

Українська каратистка, срібна призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо Анжеліка Терлюга поділилася радісною новиною.

Спортсменка та її чоловік, тренер Володимир Зарецький очікують на первістка. Подружжя повідомило про це, запостивши спільні фото з УЗД-знімком на своїх сторінках в Instagram.

"Найбільш довгоочікувана фотосесія цього літа. У нас зараз найщасливіший період життя і ви можете вітати нас із цим. 1+1 = 3. Я досі не можу вибрати собі улюблену фотографію, тому що вони всі такі щирі, такі красиві, такі чуттєві... Усіх міцно обіймаємо", - написала майбутня мама.

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Анжеліка Терлюга та її чоловік стануть батьками вперше / Скриншот Instagram/anzhelika_terliuga

Анжеліка Терлюга та її чоловік стануть батьками вперше / Скриншот Instagram/anzhelika_terliuga

Олімпійські ігри (Олімпіада-2024) у Парижі Літні Олімпійські ігри 2024 - літні Олімпійські ігри, які відбудуться в столиці Франції, Парижі та 16 інших містах у всій європейській частині Франції, а також на Таїті - острові у складі французької заморської країни і Поморського колективу. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це будуть останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха. Ігри 2024 стали першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

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Нагадаємо, раніше Анжеліка Терлюга здивувала прихильників незвичним образом - вона змінила кімоно на вечірню сукню, в якій, до слова, має вкрай гармонійний вигляд. Чемпіонка погодилася брати участь у фотосесії для української версії відомого глянцю Vogue, і з головою поринула у світ фешн. Із завзятістю справжньої спортсменки вона блискуче підкорила і цей "Олімп".

Раніше також українська каратистка, олімпійська призерка Терлюга зізналася, що виходить заміж.

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