У Melovin через алкоголь віднялася рука - співак розповів про проблеми

Що розповів Меловін:
- Що саме співак намагався "залити" алкоголем
- Які прогнози про його здоров'я давали лікарі
- Скільки зірка вже не п'є
Український співак Melovin (Костянтин Бочаров) восени 2023 року повідомив, що йому діагностували цукровий діабет. 27-річний артист зазначає, що це - реакція його організму на зловживання алкоголем.
Згубна звичка закріпилася в житті Меловіна після початку повномасштабної війни. Її жахи наклалися в душі співака на особисту екзистенціальну кризу, пошук себе та відповідей на складні життєві питання. Позбавлятися від ментальних проблем Бочаров вирішив за допомогою алкоголю.
Про це він розповів в інтерв'ю Маші Єфросиніній. Усвідомлення, що він опускається на дно, прийшло до Меловіна, коли одного разу він прокинувся після пиятики і перестав відчувати руку - кінцівку відняло на цілих три дні.
"У мене відняло ліву руку на три дні. Я прокинувся так одного разу і думаю: "Ну, заніміла рука". Наступає вечір, рука не проходить. Наступає наступний день, рука заніміла. Третій день — рука занімівша. І тут я сам вже злякався, подзвонив своєму психіатру. Вона сказала: "Тобі [капець]". Аналізи показали, що в мене стеатогепатоз печінки. Я пішов на УЗД, і мені жіночка каже: "Вибачте, але таку печінку я бачила лише в аграріїв, які труять поля, і те віком за 50 років". Я сказав, що ви просто не розумієте кількість випитого алкоголю. Я міг випити дві пляшки джина за вечір. Напивався до забуття", - згадує зірка.
Однак і це не спонукало Бочарова кинути пити. Лише після того, як йому діагностували діабет і дали невтішний прогноз, що за такого способу життя він навряд чи доживе до тридцяти, Меловін знайшов у собі сили сказати "ні" згубній звичці. Співак зізнається - не п'є з квітня 2023 року.
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Хто такий Melovin?
MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.
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