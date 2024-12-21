У Melovin через алкоголь віднялася рука - співак розповів про проблеми

Меловін випивав за вечір дві пляшки міцного алкоголю та стояв на порозі цирозу печінки.

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Melovin розповів про наслідки своєї алкогольної залежності / колаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Що розповів Меловін:

Що саме співак намагався "залити" алкоголем

Які прогнози про його здоров'я давали лікарі

Скільки зірка вже не п'є

Український співак Melovin (Костянтин Бочаров) восени 2023 року повідомив, що йому діагностували цукровий діабет. 27-річний артист зазначає, що це - реакція його організму на зловживання алкоголем.

Згубна звичка закріпилася в житті Меловіна після початку повномасштабної війни. Її жахи наклалися в душі співака на особисту екзистенціальну кризу, пошук себе та відповідей на складні життєві питання. Позбавлятися від ментальних проблем Бочаров вирішив за допомогою алкоголю.

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Про це він розповів в інтерв'ю Маші Єфросиніній. Усвідомлення, що він опускається на дно, прийшло до Меловіна, коли одного разу він прокинувся після пиятики і перестав відчувати руку - кінцівку відняло на цілих три дні.

"У мене відняло ліву руку на три дні. Я прокинувся так одного разу і думаю: "Ну, заніміла рука". Наступає вечір, рука не проходить. Наступає наступний день, рука заніміла. Третій день — рука занімівша. І тут я сам вже злякався, подзвонив своєму психіатру. Вона сказала: "Тобі [капець]". Аналізи показали, що в мене стеатогепатоз печінки. Я пішов на УЗД, і мені жіночка каже: "Вибачте, але таку печінку я бачила лише в аграріїв, які труять поля, і те віком за 50 років". Я сказав, що ви просто не розумієте кількість випитого алкоголю. Я міг випити дві пляшки джина за вечір. Напивався до забуття", - згадує зірка.

Однак і це не спонукало Бочарова кинути пити. Лише після того, як йому діагностували діабет і дали невтішний прогноз, що за такого способу життя він навряд чи доживе до тридцяти, Меловін знайшов у собі сили сказати "ні" згубній звичці. Співак зізнається - не п'є з квітня 2023 року.

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Хто такий Melovin? MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

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