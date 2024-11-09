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Шалений путініст Михалков вимагає стягнути з України мільйони "за Крим"

Олена Кюпелі
9 листопада 2024, 07:50
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Микита Михалков зробив чергову маячну заяву.
Нікіта Михалков
Микита Михалков зробив чергову кринжову заяву / колаж: Главред, фото: facebook.com/nsmikhalkov?locale=ru_RU

Ви дізнаєтеся:

  • Що заявив Микита Михалков
  • Скільки він хоче "стягнути" з України

Путініст і посіпака "директора Росії", російський режисер Микита Михалков подав до суду на Україну "за безгосподарність у Криму".

За даними пропагандистського телеграм-каналу Mash, божевільний Михалков зажадав стягнути майже 49 млн рублів (500 000 доларів) з українських чиновників.

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"Звернення до Арбітражного суду Криму надійшло від Алуштинського санаторію, який у 2016 році було передано "Союзу кінематографістів Росії", очолюваним путіністом. Тому відтоді перебуває на балансі дочірньої компанії організації.

Основна претензія санаторних - забруднення води в їхньому районі. Вони повідомляють, що в усьому винні українські чиновники, які "забили на кримську природу та екологію".

Хто такий Микита Михалков

Микита Михалков - скандальний російський режисер. Автор фільмів "Стомлені сонцем", "Сибірський цирульник". Також він є володарем "Золотого лева".

Тим часом вони забули зазначити, що Крим був анексований терористичною Росією 10 років тому. І "забивала на кримську природу та екологію" вже окупаційна влада.

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Раніше Главред писав про те, що "путініст" тяжко захворів на коронавірус минулого року і ще довго боровся з наслідками вірусу. Пізніше йому стало краще настільки, що він навіть вибрався на сцену і зіграв там роль. Однак путініст і "підігрівач" війни виглядав опухлим і старезним.

9 січня цього року став відомий діагноз Михалкова. Так, режисер, якому спочатку діагностували грип, опинився в реанімації все таки через коронавірусну інфекцію.

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