Шалений путініст Михалков вимагає стягнути з України мільйони "за Крим"

Ви дізнаєтеся:
- Що заявив Микита Михалков
- Скільки він хоче "стягнути" з України
Путініст і посіпака "директора Росії", російський режисер Микита Михалков подав до суду на Україну "за безгосподарність у Криму".
За даними пропагандистського телеграм-каналу Mash, божевільний Михалков зажадав стягнути майже 49 млн рублів (500 000 доларів) з українських чиновників.
"Звернення до Арбітражного суду Криму надійшло від Алуштинського санаторію, який у 2016 році було передано "Союзу кінематографістів Росії", очолюваним путіністом. Тому відтоді перебуває на балансі дочірньої компанії організації.
Основна претензія санаторних - забруднення води в їхньому районі. Вони повідомляють, що в усьому винні українські чиновники, які "забили на кримську природу та екологію".
Хто такий Микита Михалков
Микита Михалков - скандальний російський режисер. Автор фільмів "Стомлені сонцем", "Сибірський цирульник". Також він є володарем "Золотого лева".
Тим часом вони забули зазначити, що Крим був анексований терористичною Росією 10 років тому. І "забивала на кримську природу та екологію" вже окупаційна влада.
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Раніше Главред писав про те, що "путініст" тяжко захворів на коронавірус минулого року і ще довго боровся з наслідками вірусу. Пізніше йому стало краще настільки, що він навіть вибрався на сцену і зіграв там роль. Однак путініст і "підігрівач" війни виглядав опухлим і старезним.
9 січня цього року став відомий діагноз Михалкова. Так, режисер, якому спочатку діагностували грип, опинився в реанімації все таки через коронавірусну інфекцію.
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