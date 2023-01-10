Російському режисерові Міхалкову стає гірше

Микиті Михалкову, який потрапив до списку санкцій через любов до вбивств, стало гірше.

Микита Михалков / Фото: hellomagazine.com

Стан завзятого путініста і посіпаки диктатора, російського режисера Микити Михалкова стало гірше.

Як повідомив Телеграм-канал Mash, у режисера зросла площа ураження легень і загострилися хронічні проблеми з серцем.

Виявилося, після КТ легенів у Михалкова виявили зростання уражених ділянок. "У порівнянні з попередніми результатами - стан погіршився. Незважаючи на негативні тести на грип та ковід, а також комплексну терапію, лікарі поставили діагноз — ідіопатична пневмонія", - повідомляє канал.

Також відомо, що у Михалкова діагностована миготлива аритмія. Без належної допомоги у нього міг розвинутися інфаркт або інсульт, але цього вдалося уникнути. Поки.

Госпіталізація Михалкова

Буквально кілька днів тому стало відомо про те, що українофоб, антивакцинатор, пропагандист і російський режисер Микита Міхалков потрапив до лікарні. Виявилося, що його навіть перевели в реанімацію з серйозним діагнозом.

У Микити Михалкова нібито плавляться легені від пневмокока, а кількість отрут в тілі зашкалює. Лікар-пульмонолог Сергій Пурясев заявив, що скоріще за все, у Михалкова бактеріальне ураження.

Пізніше стан 77-річного діяча перестали коментувати. Друг дитинства Михалкова Олександр Адабашьян з'ясував деталі стану пропагандиста і заявив, що йому нічим порадувати народ. Він заявив росЗМІ, що режисер все ще перебуває в лікарні з симптомами грипу, а коронавірусної інфекції у нього не виявили. Лікарі не спускають очей з Михалкова, поділився Адабашьян.

Вже 9 січня став відомий діагноз Михалкова. За інформацією видання "Московський комсомолець", режисера, якому спочатку діагностували грип, опинився в реанімації все таки через коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, Михалкова госпіталізували 5 січня. Видання повідомляє, що при госпіталізації у режисера була температура 37,1, а також знижена сатурація — 94 при нормі від 97. Одним з перших про госпіталізацію повідомив Telegram-канал Baza, який відразу повідомив, що у Михалкова діагностована ковідна пневмонія. Однак незабаром російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що режисер хворий на грип, а не на коронавірус. Зараз він знаходиться в 52-й лікарні, в реанімації.

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