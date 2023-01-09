Антиукраїнцю і антивакцинатору Михалкову поставили діагноз

Антивакцинатор Міхалков лежить в реанімації через коронавірусні ускладнення.

Михалков, укр мова / Колаж фото УНІАН

У завзятого путініста, антивакцинатора, українофоба, російського режисера Микити Михалкова, таки діагностували коронавірус.

За інформацією видання "Московський Комсомолець", режисера, якому спочатку діагностували грип, опинився в реанімації все таки через коронавірусну інфекцію.

Михалкова госпіталізували 5 січня. Видання повідомляє, що при госпіталізації у режисера була температура 37,1, а також знижена сатурація — 94 при нормі від 97. Одним з перших про госпіталізацію повідомив Telegram-канал Baza, який відразу повідомив, що у Михалкова діагностована ковідна пневмонія. Однак незабаром російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що режисер хворий на грип, а не на коронавірус. Зараз він знаходиться в 52-й лікарні, в реанімації.

Тим часом, Міхалков є активним прихильником теорій про шкоду вакцинації, часто у власній програмі "Бесогон ТВ", путініст розповідав, що через щеплення людей можуть чіпувати. У той же час, сам Михалков не погребував чіпом і прищепився від корони в 2021 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стан 77-річного російського режисера Микити Михалкова, який підтримує диктатора Путіна і війну в Україні, перестали коментувати.

Друг дитинства Михалкова Олександр Адабашьян з'ясував деталі стану пропагандиста і заявив, що йому нічим порадувати народ.

Він заявив росЗМІ, що режисер все ще перебуває в лікарні з симптомами грипу, а коронавірусної інфекції у нього не виявили. Лікарі не спускають очей з Михалкова, поділився Адабашьян.

Також ми писали, що російський режисер і ненависник України, прихильник вбивств мирного населення Микита Міхалков висловився про свою збочену любов до України.

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