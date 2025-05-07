Путініст Басков постраждав від українських безпілотників

Російський співак-путіжніст поскаржився на своє жалюгідне становище.

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Путініст Басков постраждав через українські безпілотники / Фото Instagram/nikolaibaskov

Коротко:

Що трапилося з путіністом

На що поскаржився Басков

Путиніст і один із головних клоунів російської естради, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну Микола Басков, постраждав від атаки українських безпілотників.

Як розповів горластий співак на своїй сторінці в Instagram, він застряг у літаку. Уже 6 годин артиста та інших пасажирів не випускають із лайнера.

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Путініст Басков поскаржився на стан / Фото Instagram/nikolaibaskov

Співак летів з Іркутська до Москви, але його рейс перенаправили до Пітера через загрозу українських безпілотників.

Сам Басков повідомив, що вони вже 6 годин сидять у літаку. "Ніхто нікуди не летить, ніхто нікуди не вилітає", - підсумував путініст.

Путініст Басков поскаржився на стан / Фото Instagram/nikolaibaskov

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Раніше Басков несподівано зізнався у своїй чоловічій неспроможності. Басков нещодавно зізнався, що в інтимному плані "не потягне" 20-річних дівчаток. Тим часом, він додав, що йому підійдуть 28-річні.

Крім того Микола Басков, який нещодавно разом з іншим співаком-путіністом Григорієм Лепсом пообіцяв платити по 1 млн рублів кожному окупанту, хто підіб'є танк Leopard, видав в ефір нову пропагандистську маячню.

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