Путініст Басков постраждав від українських безпілотників

Коротко:
- Що трапилося з путіністом
- На що поскаржився Басков
Путиніст і один із головних клоунів російської естради, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну Микола Басков, постраждав від атаки українських безпілотників.
Як розповів горластий співак на своїй сторінці в Instagram, він застряг у літаку. Уже 6 годин артиста та інших пасажирів не випускають із лайнера.
Співак летів з Іркутська до Москви, але його рейс перенаправили до Пітера через загрозу українських безпілотників.
Сам Басков повідомив, що вони вже 6 годин сидять у літаку. "Ніхто нікуди не летить, ніхто нікуди не вилітає", - підсумував путініст.
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Раніше Басков несподівано зізнався у своїй чоловічій неспроможності. Басков нещодавно зізнався, що в інтимному плані "не потягне" 20-річних дівчаток. Тим часом, він додав, що йому підійдуть 28-річні.
Крім того Микола Басков, який нещодавно разом з іншим співаком-путіністом Григорієм Лепсом пообіцяв платити по 1 млн рублів кожному окупанту, хто підіб'є танк Leopard, видав в ефір нову пропагандистську маячню.
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