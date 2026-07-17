Нікітюк показала свого маленького сина на відпочинку

Коротко:
- Де відпочиває Нікітюк
- Як виглядає її малюк
Відома українська телеведуча Леся Нікітюк з'явилася зі своїм маленьким сином на відпочинку.
Фото зіркова мама опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Вона досі не показує обличчя свого однорічного малюка, якого пара вирішила назвати Оскар.
"Наш маленький горобчик і солодкий масипун", - підписала фото зіркова мама.
Судячи з фото, Нікітюк із сином відпочивають десь у заміському комплексі, де багато зелені та дерев.
Нікітюк також додала, що буде на канікулах до 18 серпня.
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Про особу: Леся Нікітюк
Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на YouTube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.
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