Нікітюк показала свого маленького сина на відпочинку

Леся Нікітюк дала своєму синові кумедне прізвисько та показала його світлу маківку.

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Леся Нікітюк із сином Оскаром / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Коротко:

Де відпочиває Нікітюк

Як виглядає її малюк

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк з'явилася зі своїм маленьким сином на відпочинку.

Фото зіркова мама опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Вона досі не показує обличчя свого однорічного малюка, якого пара вирішила назвати Оскар.

Нікітюк повезла сина на відпочинок / Фото Instagram/lesia_nikituk

"Наш маленький горобчик і солодкий масипун", - підписала фото зіркова мама.

Судячи з фото, Нікітюк із сином відпочивають десь у заміському комплексі, де багато зелені та дерев.

Нікітюк також додала, що буде на канікулах до 18 серпня.

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Про особу: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на YouTube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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