Ненавидить: розкрилася правда про ставлення Меган Маркл до королівської сім'ї

Інсайдери повідомляють про те, що Меган Маркл ненавидить королівську сім'ю.

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Меган Маркл знову потрапила в скандал / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/netflix

Коротко:

Про що розповів інсайдер

Чим зловживає Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі, як і раніше, використовують свої титули HRH(Його або Її Королівська Високість - авт.) - і не тільки в приватному порядку, повідомили Page Six численні джерела.

Герцог і герцогиня Сассекські погодилися не використовувати титули "королівської високості" в межах перемовин із королевою Єлизаветою II про те, щоб покинути Велику Британію та свої ролі чинних королівських осіб 2020 року.

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Меган Маркл / ua.depositphotos.com

Але, вся сім'я Сассекських - включно з принцом Арчі і принцесою Лілібет - використовує стиль HRH, як це відомо, на своєму канцелярському приладді.

"Меган ненавидить королівську сім'ю і Велику Британію, але при цьому нехтує (HRH) заради особистої вигоди. Це жахливо. Усе в ній - протиріччя", - сказав один королівський інсайдер.

А Гаррі та Меган - які, за словами джерела, наполягають на тому, щоб співробітники називали їх "мем" і "сер" - також використовували свої титули HRH під час подорожей.

Суперечка про HRH призвела до повідомлення в Daily Beast про те, що принц Вільям - старший брат Гаррі - планує повністю позбавити пару титулів HRH, коли стане королем, а джерело повідомило, що він "ненавидить" Маркл.

Меган Маркл / Скріншот YouTube

Інсайдер палацу розповів Page Six, що Гаррі, 40 років, вважав, що прохання не використовувати титули HRH було "смішним", оскільки він народився з цим, проте "їх попросили не використовувати титули саме для такого роду питань".

43-річна Маркл знову привернула увагу до питання про Її Королівську Високість цього тижня, коли з'ясувалося, що вона відправила своєму другові Джеймі Керну Лімі, генеральному директору IT Cosmetics, саморобний подарунковий кошик із запискою, в якій йшлося: "З найкращими побажаннями від Її Королівської Високості герцогині Сассекської".

Королівський інсайдер назвав фірмовий бланк Маркл "ганебним" і "шокуючим", додавши, що вона не має права використовувати стиль Її Королівської Високості.

Згідно із заявою Букінгемського палацу в січні 2020 року, було вирішено, що "Сассекси не використовуватимуть свої титули Її Королівської Високості, оскільки вони більше не є чинними членами королівської сім'ї".

Представник Букінгемського палацу повідомив Page Six у середу, що вони не коментуватимуть ситуацію.

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Раніше Главред розповідав, що принц Гаррі зробив татуювання на видному місці. Герцог Сассекський пішов на ризикований крок заради Invictus Games, патроном яких він є.

Також джерело, близьке до короля Великої Британії, розкрило спільне хобі Чарльза ІІІ і його дружини, яке дуже зблизило їх. Незвичайним захопленням вони займаються з великим азартом.

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Хто така Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

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