Меган Маркл розкрила значення дивного прізвиська, яке дала принцу Гаррі

Герцогиня Сассекська розповіла, чому в побуті називає чоловіка, як секретного агента.

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Меган Маркл новини - як і чому герцогиня Сассекська називає чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, ua.depositphotos.com

Коротко:

Меган Маркл називає чоловіка Ейч, а він її - Ем

Дружина принца Гаррі зізналася, коли і чому з'явилися ці дивні нікнейми

Принц Гаррі та Меган Маркл познайомилися в соціальних мережах 2016 року. Якийсь час пара спілкувалася онлайн, поки їхній спільний знайомий не влаштував для пари побачення наосліп. Перші чутки про стосунки Гаррі та Меган з'явилися в пресі в жовтні 2016-го, а вже в листопаді Кенсингтонський палац офіційно підтвердив стосунки принца і акторки.

Близько півроку закоханим доводилося приховувати свої почуття - причому не тільки від громадськості, а й від найближчих. Тоді-то і виникло прізвисько принца Гаррі - Ейч (буква H англійською - прим. редактора), яким Меган Маркл досі звертається до чоловіка в побуті. Про це герцогиня Сассекська розповіла в подкасті Джеймі Керн Ліми.

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"Я нікому не могла сказати, з ким зустрічаюся, і він зберігав це в таємниці, тож, думаю, ми просто звернулися до літер. Відтоді скорочене прізвисько просто прижилося", - каже Меган. Її чоловік також називає її Ем, за першою літерою її імені. До слова, цими прізвиськами користується не тільки саме подружжя, а й їхнє близьке оточення.

Меган Маркл новини - як і чому герцогиня Сассекська називає чоловіка / Скриншот YouTube

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Меган Маркл - останні новини:

Раніше Главред розповідав, чому "світ не любить" Меган Маркл. Свою версію в цьому питанні виклала популярна ведуча, яка розкритикувала кулінарне лайфстайл-шоу герцогині Сассекської.

Також популярний американський журнал Vanity Fair у річницю Мегзіта "розніс" принца Гаррі та Меган Маркл. Одне з джерел назвало їх "найбільш зарозумілими і лицемірними людьми на планеті".

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Хто така Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

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