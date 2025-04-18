'Покладала стільки надій': Меган Маркл зробила зізнання про викидень

Коротко:
- П'ять років тому, перед народженням доньки, Маркл втратила дитину
- У своєму подкасті COAFF Меган підняла тему подолання діловими жінками важких втрат
У листопаді 2020 року Меган Маркл повідомила, що за чотири місяці до цього, у липні, вона втратила дитину. Про викидень герцогиня Сассекська, дуже закрита, але зазвичай дуже відверта, говорить вкрай рідко.
У нещодавньому випуску її нового подкасту "Зізнання жінок-засновниць (Confessions of a Female Founder)" Маркл довелося торкнутися цієї вкрай болючої теми - її співрозмовницею була засновниця організації Girls Who Code Решма Сауджані, яка свого часу покинула своє "дітище", щоб зосередитися на своєму ментальному і фізичному здоров'ї після серії викиднів.
Меган зазначила, що успішні жінки своїм прикладом показують, що говорити про свої проблеми, вирішувати їх, просити про допомогу - це нормально. За будь-яких обставин потрібно давати собі час прийти до тями. Особливо якщо йдеться про втрату дитини.
"Я говорила про викидень, який ми пережили. І я думаю, що паралельно з цим потрібно вчитися розлучатися з тим, на що ти покладав стільки надій і очікувань, і в певний момент бути готовим відпустити щось, що ти планував любити тривалий час. ... Мужність, яка потрібна, щоб сказати: "Мені потрібна допомога" або "Мені потрібно зробити паузу", - величезна. І немає жодного способу продовжувати бути прикладом для цих молодих жінок у всьому тому, до чого ви прагнете, що ви хотіли мати, коли були молодою дівчиною, якщо ви не робите це з повною щирістю", - цитує Меган Маркл видання Elle.
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Меган Маркл - останні новини:
Раніше Главред розповідав, чому "світ не любить" Меган Маркл. Свою версію в цьому питанні виклала популярна ведуча, яка розкритикувала кулінарне лайфстайл-шоу герцогині Сассекської.
Також популярний американський журнал Vanity Fair у річницю Мегзіту "розніс" принца Гаррі та Меган Маркл. Одне з джерел назвало їх "найбільш зарозумілими і лицемірними людьми на планеті".
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Хто така Меган Маркл?
Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).
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