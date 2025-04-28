Меган Маркл уперше прокоментувала розлучення з принцом Гаррі

Меган Маркл, напевно, вперше розповіла, скільки збирається прожити з Гаррі.

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Принц Гаррі та Меган Маркл щасливо живуть разом / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Коротко:

Що сказала Меган Маркл

Що на її думку не варто робити у шлюбі

Меган Маркл спростувала припущення про те, що вона і принц Гаррі збираються розлучитися.

Як пише Page Six, герцогиня Сассекська прокоментувала необґрунтовані чутки про розлучення, які давно циркулюють, з'явившись у понеділковому випуску однойменного подкасту Джеймі Керн Ліми.

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"Як ви думаєте, ви будете одружені вічно?" - запитав ведучий у Маркл, на що вона з ентузіазмом відповіла: "Так!"

"Він ще й лис, якщо ви не помітили", - захоплено відгукувалася Маркл про герцога Сассекського. "Мій чоловік дуже, дуже гарний. Але його серце ще прекрасніше".

Ліма зазначила, що очі Маркл "сяяли", коли вона розмірковувала про свій шлюб із Гаррі.

Меган Маркл і принц Гаррі щасливі разом/ instagram.com/meghan

Засновниця As Ever, 43 роки, сказала, що рудоволосий королівський 40 років - "такий чудовий партнер", і відреагувала на нещодавні слова Гаррі про те, що він "повністю підтримує" всі її робочі починання.

"Я відчуваю це щодня, наскільки він підтримував і підтримує", - сказала вона.

Принц Гаррі та Меган Маркл побудували сім'ю / ua.depositphotos.com

Маркл вважає, що важливо не сприймати наявність такого підтримуючого партнера як належне.

"Гей, цей чоловік любить мене так сильно, і ви знаєте, подивіться, що ми побудували. Ми побудували прекрасне життя, і у нас двоє здорових і красивих дітей", - сказала вона про їхніх дітей, принца Арчі, 5 років, і принцесу Лілібет, 3 роки.

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Раніше Главред розповідав, що принц Гаррі зробив татуювання на видному місці. Герцог Сассекський пішов на ризикований крок заради Invictus Games, патроном яких він є.

Також джерело, близьке до короля Великої Британії, розкрило спільне хобі Чарльза ІІІ і його дружини, яке дуже зблизило їх. Незвичайним захопленням вони займаються з великим азартом.

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Хто така Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

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