"Не гідний": український співак висловився про переможців Нацвідбору

Анатолій Матвійчук зробив свої висновки щодо

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Матвійчук висловився про Євробачення / Колаж Главред, фото Instagram/ziferblat_band

Коротко:

Що сказав Матвійчук про Євробачення

Якого кандидата він похвалив

Український відомий співак і композитор Анатолій Матвійчук, який висловив свою думку про репера Потапа, різко висловився про конкурс Євробачення і переможців - гурт Ziferblat.

В інтерв'ю для OBOZ.UA Матвійчук заявив, що навколо учасників багато невиправданого хайпу.

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"Євробачення" - це так званий європейський культурний проєкт, який містить у собі чимало різних геополітичних і гендерних питань, якими маніпулює цей конкурс. Хайп, піднятий навколо гурту (Ziferblat, - авт.), не вартий цих хлопців. Як не варта того хайпу була, наприклад, Klavdia Petrivna, яка також є чиїмось комерційним проєктом. Завжди на музиці хтось в Україні заробляє", - сказав Матвійчук.

За словами співака, є більш гідні кандидати представляти Україну на міжнародному конкурсі.

Гурт представлятиме Україну цього року / Фото Instagram/ziferblat_band

"Fiїnka сподобалася, вона самобутня і національна! Думаю, етнічні українці всі були за неї, але вона, на жаль, не пройшла. На мою думку, ця виконавиця була найкращою кандидаткою Нацвідбору. Вона трохи гротескна, але насправді це те, чим зараз є наша культура", - зазначив він.

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