"Не гідний": український співак висловився про переможців Нацвідбору

Коротко:
- Що сказав Матвійчук про Євробачення
- Якого кандидата він похвалив
Український відомий співак і композитор Анатолій Матвійчук, який висловив свою думку про репера Потапа, різко висловився про конкурс Євробачення і переможців - гурт Ziferblat.
В інтерв'ю для OBOZ.UA Матвійчук заявив, що навколо учасників багато невиправданого хайпу.
"Євробачення" - це так званий європейський культурний проєкт, який містить у собі чимало різних геополітичних і гендерних питань, якими маніпулює цей конкурс. Хайп, піднятий навколо гурту (Ziferblat, - авт.), не вартий цих хлопців. Як не варта того хайпу була, наприклад, Klavdia Petrivna, яка також є чиїмось комерційним проєктом. Завжди на музиці хтось в Україні заробляє", - сказав Матвійчук.
За словами співака, є більш гідні кандидати представляти Україну на міжнародному конкурсі.
"Fiїnka сподобалася, вона самобутня і національна! Думаю, етнічні українці всі були за неї, але вона, на жаль, не пройшла. На мою думку, ця виконавиця була найкращою кандидаткою Нацвідбору. Вона трохи гротескна, але насправді це те, чим зараз є наша культура", - зазначив він.
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